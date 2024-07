Op Thiam wacht zelfs een dubbele jackpot: hoeveel verdienen de Belgische atleten aan een medaille? En hoe gul zijn andere landen?

Uiteraard is de roem belangrijker dan de poen. Al is de financiële beloning voor een olympische prestatie toch ook mooi meegenomen. Welke premies ontvangen de Belgische atleten als ze straks een medaille zouden pakken? En hoe verhoudt die zich met andere landen? Een overzicht.

Bij ploegsporten bedragen de premies per atleet 12.500 euro (goud), 7.500 euro (zilver) en 5.000 euro (brons). Ook trainers worden bij eremetaal beloond met een som van maximaal 25% van het bedrag dat de atleet incasseert.

Dan nog een primeur: de paralympische atleten van Team Belgium die in Parijs een medaille winnen, zullen voor het eerst dezelfde premie krijgen. Ook de paralympische coaches zien hun vergoeding verhoogd van 10 naar 25 procent.

Het gaat hierboven trouwens over brutobedragen. Bij de Spelen in Tokio genoten atleten wel van een fiscaal gunsttarief van 16,5 procent - het is nog niet duidelijk of dat ook nu van toepassing zal zijn.