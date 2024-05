Geen historische finale voor Club Brugge: penalty in slot doorprikt droom van blauw-zwart

wo 8 mei 2024 20:40

Club Brugge einde 1 - 1 Fiorentina FIO einde 3 - 2 CLU 20' - Doelpunt - Maxim De Cuyper (1 - 0) 43' - Geel - Joel Ordóñez 52' - Geel - Igor Thiago 62' - Geel - Hugo Vetlesen 70' - Verv. Hugo Vetlesen door Philip Zinckernagel 70' - Verv. Andrea Belotti door M'Bala Nzola 71' - Verv. Arthur door Alfred Duncan 72' - Geel - Denis Odoi 83' - Geel - Brandon Mechele 85' - Doelpunt strafschop - Lucas Beltrán (1 - 1) 86' - Verv. Denis Odoi door Antonio Nusa 86' - Verv. Michal Skóras door Casper Nielsen 88' - Geel - Nikola Milenkovic 90' - Geel - Lucas Beltrán 90' - Verv. Lucas Beltrán door Luca Ranieri 90+4' - Geel - Dodo 90+4' - Geel 2 - Denis Odoi 90+6' - Geel - Hans Vanaken 90+6' - Geel - M'Bala Nzola UEFA Europa Conference League - speeldag 2 - 08/05/24 - 18:46 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 20' Maxim De Cuyper 20' Maxim De Cuyper 1 - 0 85' Lucas Beltrán 1 - 1 Lucas Beltrán 85'

Een penalty zal nog lang door de hoofden van Club Brugge spoken. Tegen Fiorentina mocht blauw-zwart dromen van een historische Europese finale door een vroege treffer van De Cuyper, maar in het slot werd dat scenario brutaal doorgeprikt. De Italiaanse bezoekers, die eerder vloekten op lat en paal, kregen in minuut 82 een (discutabele?) strafschop. Beltrán zorgde zo voor de cruciale gelijkmaker en dompelde Jan Breydel onder in rouw.



Club Brugge - Fiorentina een notendop:

Sleutelmoment: Met dank aan het doelhout lijkt Club Brugge ondanks de druk van Fiorentina op weg naar verlengingen, maar in de slotfase gaat het toch nog fout. Mechele plant zijn knie in het gelaat van Nzola en de bal gaat op de stip. Beltran kent vervolgens geen genade.





Met dank aan het doelhout lijkt Club Brugge ondanks de druk van Fiorentina op weg naar verlengingen, maar in de slotfase gaat het toch nog fout. Mechele plant zijn knie in het gelaat van Nzola en de bal gaat op de stip. Beltran kent vervolgens geen genade. Man van de match: Scoren deed hij niet, indruk maken wel. Christian Kouamé, twee jaar geleden nog aan de slag bij Anderlecht, maakte een opgemerkte rentree naar het Jan Breydelstadion. Hij woog op de Brugse defensie en trof de lat én de paal.





Scoren deed hij niet, indruk maken wel. Christian Kouamé, twee jaar geleden nog aan de slag bij Anderlecht, maakte een opgemerkte rentree naar het Jan Breydelstadion. Hij woog op de Brugse defensie en trof de lat én de paal. Opvallend: Club Brugge grijpt net als in 1988 (in de UEFA Cup) en 1992 (in de Beker der Bekerwinnaars) net naast een Europese finale. De laatste keer dat Club er wél in slaagde de eindstrijd te halen was in 1978. Toen verloor het de finale van de Europacup I tegen Liverpool.





Club Brugge grijpt net als in 1988 (in de UEFA Cup) en 1992 (in de Beker der Bekerwinnaars) net naast een Europese finale. De laatste keer dat Club er wél in slaagde de eindstrijd te halen was in 1978. Toen verloor het de finale van de Europacup I tegen Liverpool. Statistiek: Club Brugge en Italiaanse ploegen, het is geen goed huwelijk. Club speelde in totaal al 22 wedstrijden tegen een Italiaanse tegenstander en slechts 5 keer kon het winnen. Voor thuiszeges tegen een Italiaanse opponent moeten we zelfs al terug naar de jaren '70.

De Cuyper doet Jan Breydel ontploffen

Na ruim 46 jaar nog eens doorstoten naar een Europese finale. Club Brugge had een afspraak met de geschiedenis in een uitverkocht Jan Breydelstadion. Net als in 1978 moest Club voor eigen volk een achterstand van één doelpunt ophalen tegen een Italiaanse tegenstander. Toen ging Juventus voor de bijl, nu moest Fiorentina eraan geloven.



De druk leek eerst verlammend te werken in een nerveus wedstrijdbegin, maar halfweg de eerste helft ontplofte het Jan Breydelstadion. De krullen van De Cuyper streelden net wel of net niet de bal op een prima voorzet van Vanaken. In elk geval bleef Terracciano verslagen achter. De achterstand uit de heenwedstrijd was weggeveegd.



Het euforisch gevoel bij de Club-fans verstomde bijna meteen toen Gonzalez na een uitstekende pass van Arthur Melo oog in oog met Mignolet kwam. De Argentijn mikte recht op de Club-doelman en in de herneming besloot Beltran naast. Een zucht van opluchting rolde van de tribunes.



De druk van La Viola hield aan met pogingen van Kouamé en Belotti. Toch ontsnapten de Italianen op het halfuur aan een nieuwe tik. Thiago kon zich doorzetten en bood Skoras een uitgelezen kans op de 2-0, maar Dodo zat er nog net tussen.



Van bijna 2-0 ging het vijf minuten later naar bijna 1-1. Kouamé haalde in de zestien snoeihard uit op een afvallende bal. De pegel van de voormalige Anderlecht-spits botste via de lat net vóór de doellijn weer het veld in. Dame Fortuna stond nog maar eens aan Clubs zijde.

Penaltyovertreding Mechele doet finaledroom uiteenspatten