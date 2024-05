Simon Mignolet voor Fiorentina-clash: "Extra motivatie dat we legendes van Club Brugge kunnen worden"

Simon Mignolet is de meest ervaren man bij Club Brugge . Hij won onder meer met Liverpool de Champions League in 2019. Op zijn 36e heeft hij heel wat advies voor zijn jongere medemaats aan de vooravond van een historische afspraak. "In eerste instantie moet je focussen op de normale dingen, de dingen die je elke dag doet. Ik moet eerlijk zeggen dat het gevoel en de sfeer in de kleedkamer tot nu toe niet zo was dat men bezig was met andere dingen. Men was niet bezig met de halve finale van de Conference League, maar met de volgende wedstrijd." "Als je in die flow zit, moet je daarmee gewoon verder doen. Dichter bij de wedstrijd zal er wel wat meer stress komen. Dan is het zaak om van de ervaren jongens gebruik te maken om iedereen met de voetjes op de grond te brengen. Je moet de dingen doen die je elke wedstrijd doet." "Dat hebben we ook de afgelopen weken gedaan om resultaten te boeken. Dat is morgen niet anders. Maar het kan morgen moeilijker zijn dan in eender welke andere wedstrijd."

Want er staat heel wat op het spel: het is van 1993 en Antwerp geleden dat een Belgische ploeg een Europese finale speelde, van 1978 dat Club dat deed. Twee jaar eerder stond Club ook in de Europese finale. De foto's van die ploegen sieren het BaseCamp. "Het is een ongelooflijke kans om als spelersgroep in dat rijtje te mogen staan. Die spelers zijn legendes van de voetbalclub. Dat moet een extra motivatie zijn. Dat we die kans kunnen grijpen, is iets positiefs voor iedereen." "Het zou een geweldige prestatie zijn. We hadden al een heel erg mooi Europees parcours, maar dat zegt allemaal niets." "Deze match staat heel erg hoog op mijn palmares, ik heb al wat watertjes doorzwommen, maar voor zulke wedstrijden doe je het nog. Hier werk je elke dag voor. Ik ben blij dat ik die kans heb. Niet alleen voor de Brugge-fans, maar voor het Belgische voetbal." (lees voort onder foto)

"Ze zullen alle truken gebruiken om tijd te winnen en ons te irriteren. Niet alleen de kleedkamer, maar ook de fans mogen niet gefrustreerd raken. Als ze de bal buiten schieten, of als ze op de grond blijven liggen... Dat zal erbij horen." "We zullen zien hoe hard ze het op die manier willen spelen. Het is aan ons om voetbal te spelen en daar een antwoord op te bieden." "Ik ben niet zo bezig met hoe de wedstrijd zal verlopen, maar wel met hoe efficiënt we zijn: we moeten 2 keer scoren en de boel gesloten houden."

Nicky Hayen is net als zijn doelman afkomstig van Sint-Truiden en 7 jaar ouder. Hij heeft als speler en als coach niet de Europese ervaring van zijn keeper, maar blijft de koele kikker waarmee hij mee de revival van het team heeft ingeluid. Ook nu. "Ik ben even ontspannen. Ik win graag iedere wedstrijd en morgen is de volgende in de reeks. Er is veel vertrouwen. Daar willen we op verdergaan. Wedstrijd per wedstrijd." Maar is dit dan niet de belangrijkste wedstrijd uit zijn loopbaan? "Puur op papier wel. Anderzijds hoop ik dat er nog mooiere wedstrijden aankomen. Elke match moet gespeeld. Ik vecht voor meer." Hoe houdt hij met zijn beperkte ervaring de voeten van de spelers op de grond, zoals Mignolet vraagt? "Door heel nuchter te blijven. We moeten keihard werken." "Er werd ook gezegd dat ik geen ervaring had om met deze spelers om te gaan voor mijn eerste wedstrijd. Dat is net hetzelfde met Europa: ik heb de wedstrijden tegen PAOK tot een goed einde gebracht." "Uiteindelijk moeten we het samen doen. De groep is heel hongerig en gretig. Dat is het belangrijkste. Iedereen is erop gebrand om een goede prestatie neer te zetten. We willen morgen herhalen wat we de laatste weken gedaan hebben."

Voor de return morgen kan Hayen niet over Meijer beschikken, Jackers is twijfelachtig. "Voor de rest is iedereen zo goed als fit."



Namen wil Hayen niet vooruitschuiven. Hij zegt niet of Skov Olsen, die tegen Antwerp weer zijn spel toonde mét een goal erbovenop, in de basis zal starten. "Iedereen is even belangrijk. We hebben 24 spelers gebruikt in de play-offs en Europa. We hebben 11 of 12 verschillende doelpuntenmakers. Het gevaar komt van iedereen. We willen iedereen het maximale vertrouwen geven, of ze nu starten of invallen."



"Ik ben het 100 procent eens dat hij de flits heeft die nodig is in zo'n halve finale."



Hayen somt nog eens de sterke punten op van de Italianen: "Het is een ploeg die heel graag de bal wil, die heel veel probeert aan te vallen met heel gevaarlijke buitenspelers en een targetspits die de bal kan bijhouden. Ze hebben veel diepgang. Dat is vorige week gebleken, maar ook in de rest van de competitie."



Fiorentina had vorige week behoorlijk wat kansen en maakte het de Brugse verdediging knap lastig. "We deden een kleine aanpassing en weten waar hun kracht ligt. Scouting en video is anders dan de eigen ervaring. De spelers kunnen zich daar nu beter op instellen."

Voor Club is dit een bijzonder moment, beseft Hayen: "Daar zijn we eerlijk in. Maar deze club streeft daar ook naar. We moeten 100 procent zijn om deze heel moeilijke klip te omzeilen."



Daarvoor rekent hij ook op het uitverkochte Jan Breydel: "De toeschouwers kunnen een heel belangrijke rol spelen. Ze kunnen ons altijd naar een hoger niveau tillen, ik hoop dat we er samen een heksenketel kunnen van maken."