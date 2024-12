Lucas Henveaux verpulvert Belgisch record op weg naar finale 200m vrij op WK kortebaanzwemmen

In de finale van de 400m vrije slag zette Lucas Henveaux donderdag al zijn eigen Belgische record scherper en dat kunststukje heeft hij nu herhaald in de reeksen van de 200m vrije slag.

Met 1'41"58 deed hij nog een pak beter dan zijn record van een maand geleden op het BK, toen hij de besttijd van Pieter Timmers afsnoepte (1'42"14).

Henveaux won met zijn knaltijd ook zijn reeks en mag met de 2e tijd naar de finale vanavond. Op de 400m vrije slag viel onze landgenoot nog net naast het podium (4e), op de 200m vrij hoopt hij nu wel een medaille weg te kapen.



Voor de Luikenaar is het zijn derde internationale kampioenschap dit jaar, na het WK langebaan in Doha en de Olympische Spelen in Parijs. In Doha bereikte hij de finale van de 400 meter vrije slag, waarin hij als vijfde eindigde. In Parijs eindigde zijn avontuur op de 200 meter (11e) in de halve finales.