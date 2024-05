Woekerprijzen voor de laatste tickets: Club-fans hebben veel geld over voor plekje bij "match van het jaar"

Door het grote historische karakter van de Europese halve finale wil iedereen het duel het liefste in Jan Breydel meemaken. Uiteraard was het duel ook meteen uitverkocht.

Facebook-groepen over Club Brugge puilen allemaal uit met dezelfde vraag: "Heeft er nog iemand een ticket over voor de wedstrijd tegen Fiorentina?"

Dat is een veelvoud van de prijs waarvoor blauw-zwart de toegangstickets verkocht. Die schommelden tussen de 27 en 38 euro voor Club ID-houders en van 32 tot 44 euro in vrije verkoop.

Doorverkoop van tickets in België voor woekerprijzen is sinds 2013 bij wet verboden. Alleen occasionele handel zonder winst is toegelaten. 2ehands.be meldde in het verleden dat boetes kunnen oplopen tot 60.000 euro. Het platform werkt samen met Overheidsdienst Economie om illegale ticketverkoop te bestrijden.