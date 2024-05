Welke gevolgen heeft bekerfinale? En wat als Club Conference League wint? Zo werkt verdeling van Europese tickets

Welke Belgische clubs spelen volgend seizoen Europees? De cruciale week die op ons wacht - met Club in de Conference League, de bekerfinale én de play-offs - zal veel duidelijkheid brengen. Want op welke manier kan de verdeling nog veranderen? Een antwoord op drie prangende vragen.

Door de uitstekende prestaties van vorig jaar mag ons land volgend seizoen 5 ploegen afvaardigen in Europa. Club Brugge, Union en Anderlecht zijn op dit moment al zeker van een nog nader te bepalen Europees ticket.

In theorie - er is een uitzondering verbonden aan de bekerfinale, later meer daarover - verloopt de verdeling zoals hieronder beschreven.