"Cercle speelt betere play-offs dan Union": 90 minutes ziet in de Vereniging meer dan een lelijk eendje

Cercle Brugge veegde afgelopen weekend de vloer aan met Racing Genk. De Vereniging werd vooraf slechts een bijrol toegeschreven in de Champions' Play-offs, maar verrast nu vriend en vijand met resultaten en sinds dit weekend ook sprankelend voetbal. Ook 90 minutes is onder de indruk: "Muslic heeft zijn woord gehouden."

4-1 tegen KRC Genk.

Wie een dikke maand geleden had voorspeld dat Cercle Brugge in de Champions' Play-offs een vogel voor de kat zou zijn, komt bedrogen uit. De Vereniging dreef de afgelopen weken zowat alle topclubs tot wanhoop in de gekende stijl, maar pakte nu uit met een demonstratie tegen Genk.

Ook Daan Heymans was in de nieuwe aflevering van 90 minutes enthousiast: "Complimenten naar Cercle. Wat ze brengen, had niemand verwacht."

"Iedereen dacht dat Cercle het lelijke eendje ging zijn, maar dat is niet zo. Lemaréchal was echt goed, Denkey gaf zijn eerste assist."

"Muslic heeft zijn woord gehouden. Hij had beloofd dat ze de topclubs gingen ambeteren", pikt Tuur Dierckx in.