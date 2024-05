Voor de geschiedenis, centen en de coëfficiënt: dit staat er op het spel voor Club Brugge tegen Fiorentina

Opnieuw een afspraak met de geschiedenis. Club Brugge doet zowat heel België uitkijken naar zijn historische halve finale in Conference League. Tegen Fiorentina acht blauw-zwart zich allerminst kansloos. Mogen de fans al dromen? Dit staat op het spel in het dubbele duel met de Italianen.

Na 31 jaar Belgische ploeg in Europese finale?

Sinds 1993 is het al geleden. Toen stond een Belgische club voor het laatst in de finale van een Europese beker.

Logisch dat de honger naar een nieuwe eindstrijd groot is in ons land. Als Club Brugge zijn dubbele confrontatie met Fiorentina winnend afsluit, kan het de 13e Belgische ploeg worden die dat flikt.

Voor blauw-zwart is het zelfs al 46 jaar - in voetbaltermen een eeuwigheid - geleden. Toen tegen het grote Liverpool, dit jaar versus Aston Villa of Olympiakos?