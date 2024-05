Hayen en Vanaken stralen rust uit voor afspraak met de geschiedenis van Club Brugge: "Gaan voor alles tot het einde"

wo 1 mei 2024 19:56

Te midden van de ontknoping in de Belgische play-offs staat Club Brugge tegen Fiorentina voor een historische halve finale in de Conference League. Coach Nicky Hayen beseft dat zijn team een unieke kans heeft op een eerste Europese finale sinds 1978, maar is ook waakzaam: "Ze zullen ons snel naar de keel willen grijpen."

Van de Cegeka Arena naar het Stadio Artemio Franchi.

Enkele dagen na de belangrijke zege in Genk trekt Club Brugge naar Firenze voor een nieuwe afspraak met de geschiedenis. Tegen Fiorentina hoopt Club een eerste stap richting zijn eerste Europese finale sinds 1978 te zetten.

"Op zich verandert er niet veel", hield coach Nicky Hayen woensdag de druk weg. "Deze club heeft een cultuur waarin je iedere wedstrijd wil winnen. En hoe verder je geraakt, hoe leuker het wordt."

"We spelen met veel vertrouwen, dat willen we op het veld tonen. We kunnen het ons niet permitteren om morgen enkele procenten te zakken in onze intensiteit en kwaliteit aan de bal."

In doel is Simon Mignolet weer fit. Neemt hij de plaats in van de uitstekend presterende Nordin Jackers? "Dat zullen jullie morgen zien. We hebben met hen beiden gesproken, de knoop is doorgehakt. Het is een luxeprobleem."

Geen catenaccio

Met Fiorentina treft Club de nummer 8 uit de Serie A en de verliezende finalist in de Conference League van vorig jaar. "Het is een beetje een atypische Italiaanse ploeg", doet Hayen de tegenstander uit de doeken.

"Het speelt geen catenaccio, maar zet heel veel druk vooruit en wil de bal hoog recupereren. Voorin hebben ze heel wat creativiteit. Maar ze zijn ook heel flexibel en kunnen ook een laag blok zetten, om dan in de omschakeling snel tegen te prikken."

"Maar we zijn voorbereid. Ik verwacht dat ze ons snel naar de keel willen grijpen. We moeten goed in blok spelen, want Fiorentina kan de ruimtes goed bespelen. Maar als iedereen opnieuw zijn taak uitvoert, hebben we een goede kans."

Fiorentina zet heel veel druk vooruit en heeft voorin veel creativiteit. Maar ze zijn ook heel flexibel en kunnen snel toeslaan op de counter. Nicky Hayen, coach Club Brugge

Club kan de eerste Belgische club worden in een Europese finale sinds Antwerp in 1993. "De spelers beseffen ook dat ze een stukje geschiedenis kunnen schrijven", zegt Hayen. "Als voetballer wil je niets liever dan presteren en bekendheid vergaren."



"Deze halve finale is een heel fijn gegeven voor de club en het Belgisch voetbal. Maar er is nog een volgende stap vooruit, en die willen we zetten."

In de play-offs voetbalt Club op een wolk.

Drukke agenda

Ondertussen dikt het aantal wedstrijden wel aan bij Club. "Maar daar verschuilen we ons niet achter", maakt Hayen zich sterk. "Je moet er mentaal mee kunnen omgaan. Ik zie een ploeg die heel hecht is en voor elkaar wil werken." Zal het Europese parcours een invloed hebben voor Club op de play-offs? "Dat hopen we niet. We hebben een heel uitgebreide kern en we moeten telkens jongens ontgoochelen die net als de rest in de basis zouden kunnen staan."

"Maar ook als invaller kan iedereen het verschil maken. Dit is een heel hechte groep, die zowel in Europa als in de competitie heel veel kan raken. Maar we zijn waakzaam, want we spelen enkel nog tegen teams met heel veel kwaliteiten."

We verschuilen ons niet achter het hoge aantal wedstrijden. Daar moet je mentaal mee kunnen omgaan. Nicky Hayen, coach Club Brugge

Anderhalve maand geleden was Hayen nog coach bij de beloften van Club, nu staat hij in een Europese halve finale. "Ik geniet hier ook wel van, daar ga ik eerlijk in zijn", zegt hij.

"Ik kan nu genieten, maar ik heb de andere kant van de medaille ook al gezien. Als je drie of vier keer op rij verliest, ziet de wereld er anders uit."

Tot slot: is Hayens talisman mee afgereisd naar Firenze? "De grijze trui is erbij, ja", lacht de coach. "Ik weet dat er heel veel om te doen is, maar het is gewoon een trui van de club." "Hij zit comfortabel en is in een neutrale kleur. Ik voel me er goed bij, dus ik zal hem blijven dragen."

