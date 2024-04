Het geheim van Nicky Hayen onthuld? "Hij heeft altijd dezelfde grijze pull aan"

In Extra Time viel Sam Kerkhofs iets op aan de outfits van Nicky Hayen. Al 8 wedstrijden op rij draagt de Club-coach dezelfde grijze trui. "Een geluksbrenger", volgens Kerkhofs, aangezien blauw-zwart al 8 wedstrijden ongeslagen is. Al is Wesley Sonck niet overtuigd dat Hayen de trui keer op keer draagt uit bijgeloof.