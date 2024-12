WK schaken: Gukesh laat Ding weer zweten, maar hij vindt de genadestoot niet

Ding schildert een meesterwerkje

Het venijn zit in de staart van de titelstrijd tussen Ding Liren en Gukesh Dommaraju. Gukesh dacht gisteren het zwaarste gedaan te hebben door Ding een voetje te lichten, maar net als vorig jaar stond Ding in de 12e partij op uit de doden.



Terwijl er in de vorige winstpartijen tijdens dit WK telkens foutjes aan de basis lagen van het succes kunnen we nu spreken van een perfect plaatje dat door Ding werd uitgetekend.



Zet na zet vergrootte hij zijn voorsprong op Gukesh en toen die laatste zag dat de stormram van de pionnen door het centrum niet langer tegen te houden was - een extra koningin was in de maak - moest hij wel het hoofd buigen.



Een zware klap voor het 18-jarige Indische fenomeen. Na de handdruk zat hij dan ook gebroken in zijn stoel, met zijn hoofd in zijn handen en schuddend met zijn hoofd.



Kan Gukesh hier op tijd van herstellen? Hij heeft één rustdag, waarna we aan de laatste twee partijen beginnen. Hij heeft alvast één voordeel: het staat nog altijd gewoon 6-6.