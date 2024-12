Pep Guardiola zal na Manchester City geen club meer trainen: "Misschien wel nog nationale ploeg"

Pep Guardiola is bij Manchester City aan zijn laatste halte als clubtrainer bezig, al sluit hij een afscheid als coach nog niet helemaal uit. Een uitdaging als bondscoach zou de Spanjaard eventueel wel nog zien zitten.

Pep Guardiola tekende onlangs een contractverlenging bij Manchester City en dat zal ook zijn laatste uitdaging als clubtrainer worden, gaf de Spanjaard toe. "Ik ga niet nog eens een andere ploeg trainen", zei hij op het YouTube-kanaal van de bekende chef-kok Dani Garcia.

"Ik wil het nog niet hebben over de toekomst op lange termijn, maar wat ik zeker niet zal doen, is City verlaten en naar een ander land gaan om daar te doen wat ik hier nu al doe. Daar heb ik de energie niet meer voor."

"De gedachte alleen al om ergens anders te starten, heel dat proces opnieuw te doorlopen. Nee, misschien coach wel ik nog een nationale ploeg, maar dat is een ander verhaal."

"Eigenlijk zou ik er helemaal mee moeten stoppen. Dat zou me goed doen. Ik wil ermee kappen en gaan golfen, maar dat gaat niet."

Voor hij trainer werd bij City, won Guardiola heel wat prijzen als coach van FC Barcelona (2008-2012). Nadien kende hij een succesvolle passage bij Bayern München (2013-2016). Sinds 2016 is hij in Manchester aan de slag. Hij werd met het team onder meer 6 keer kampioen en won de Champions League in 2023.