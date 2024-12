Feldhofer beseft dat het gevoelig ligt om Muslic op te volgen bij Cercle: "Wil snel vertrouwen winnen"

Cercle Brugge heeft afscheid genomen van Miron Muslic, omdat hij "niet meer dezelfde impact" had. Zijn opvolger Ferdinand Feldhofer hoopt snel de Brugse fans te overtuigen. "Ik zal mijn uiterste best doen om te slagen."

Miron Muslic was lang de succescoach van Cercle Brugge, maar toch besloot de Vereniging een andere weg in te slaan.

"Hij heeft veel betekend voor Cercle Brugge en we zijn hem dankbaar. Het is niet makkelijk om afscheid te nemen van iemand die zo veel heeft gedaan voor de ploeg, maar het was een beslissing die moest genomen worden", zei CEO Alexander Vantyghem.

Volgens Vantyghem had Muslic dit jaar "niet meer zoveel impact als de vorige twee seizoenen". "Dat is menselijk na twee jaar. ZWe zijn ervan overtuigd dat we een nieuwe coach nodig hebben die op korte termijn een grote impact kan hebben."

Daar ging Muslic volgens Vantyghem mee akkoord. "Ik voelde in ons laatste gesprek dat er dankbaarheid was langs beide kanten. Hij was akkoord dat hij ondanks zijn inzet onvoldoende impact meer had op de spelers om een ommekeer teweeg te brengen."