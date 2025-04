Club en Genk afgewogen voor cruciale clash: "Die afhankelijkheid maakt ze toch kwetsbaarder"

kalender zo 13 april 2025 08:14

Club Brugge en Racing Genk staan straks voor hun eerste onderlinge confrontatie in de Champions' Play-offs. Analisten Gert Verheyen en Franky Van der Elst wegen voor de topper beide ploegen af aan de hand van 5 vragen.

1) Bij wie ligt de druk straks?

Leider Genk heeft 4 punten voorsprong op Club Brugge voor aanvang van de topper. De druk ligt dus iets meer bij Club Brugge, dat zien ook Franky Van der Elst en Gert Verheyen.



"Een nederlaag zou een groot probleem betekenen voor Club. Al zou verliezen voor Genk ook slecht uitkomen", vertelt Van der Elst. "Maar die wordt niet fataal", vult Verheyen snel aan.



Nicky Hayen noemde de uitkomst van de clash niet bepalend voor de titelstrijd. Verheyen deelt die mening. "Maar met een overwinning zet Genk wel een héle grote stap."



2) Wie heeft op papier het meeste kwaliteit?

In de stand is de kloof dus 4 punten. Is dat ook een weerspiegeling van het verschil in kwaliteit bij beide ploegen?



"Ik denk niet dat daar een groot verschil is", ziet Verheyen. "Als ze alle twee hun beste voetbal bovenhalen - wat in één match natuurlijk niet zo vaak gebeurt - dan zijn ze allebei heel sterk. Dan zie ik geen ploeg die beter is dan de andere."



Op bepaalde posities is er wel een verschil. "Op de diepespitspositie bijvoorbeeld. Wat Tolu betekent voor Genk, dat krijgt Club op dit moment niet ingevuld. Maar daar spelen dan weer andere dingen mee."



Op het middenveld ziet Gert Verheyen dan weer een voordeel bij Club. "Zo heeft Genk geen Hans Vanaken. Karetsas is zeker ook een goeie 10 of goeie spelmaker, maar hij is nog geen Hans Vanaken."



Genk heeft geen Hans Vanaken. Gert Verheyen

"Op een aantal posities kan je het dus afwegen en zeggen: die is beter. Maar in zijn geheel vind ik niet dat je kan zeggen dat één veel meer kwaliteit heeft dan een andere."



"Alleen kan je wel zeggen dat de driehoek van Club (Onyedika, Jashari, Vanaken) gewoon beter is dan het middenveld van Genk. Dat wil niet zeggen dat Genk geen goed middenveld heeft, maar ... Dat is te vergelijken met de spitspositie bij Genk. Zoals ik die bij hen beter vind, vind ik de driehoek bij Club nog beter."



Van der Elst kijkt ook naar de bijdrage van de invallers bij beide ploegen. "In het begin werd ook gezegd dat de kern van Club groter was, maar ik denk dat we daar ook al van teruggekomen zijn."



"Ja, als je ziet wat Oh kan doen bij invalbeurten", bevestigt Verheyen. "Maar ook Sattlberger en Bangoura, Hrosovsky, Karetsas ...", vult Van der Elst nog aan.



3) Welke ploeg zal het koelste blijven onder druk?

Club Brugge kan in de titelstrijd rekenen op de ervaring die het de afgelopen jaren opdeed in Europa. Vooral de sterke Champions League-campagne kan een rol spelen.



"Dat zie je ook aan de matchen van Club, hé", is het oordeel van Van der Elst. "Ze hebben toch een bepaald basisniveau dat ze in de meeste matchen - en zeker in de toppers - wel halen."



Dat basisniveau durft af en toe wel eens wegvallen. "Zoals in de tweede helft tegen Antwerp, maar het basisniveau van Club ligt wel op het niveau van de Champions League. Dat zijn wedstrijden die ze net wat meer gewend zijn om te spelen dan Genk."

4) Heeft Hayen een streepje voor op Fink omdat hij al in PO1 coachte?

Met Nicky Hayen en Thorsten Fink in de dug-outs kunnen beide ploegen rekenen op een trainer die zijn strepen al verdiend heeft. Fink heeft wel nog geen ervaring met de Champions' Play-offs.



"Hayen heeft het al bewezen in de play-offs, maar goed. Fink heeft in het geheel wat meer ervaring", vindt Van der Elst. "Hij is wat ouder. Wat dat betreft, vind ik ze 2 goeie coaches die op hun eigen manier hun stempel drukken op het spel.



"Het zijn inderdaad twee coaches die zeker hun stempel drukken", knikt Verheyen. "Maar qua persoonlijkheid zullen ze nooit een zege claimen."



5) Is het een voor- of nadeel voor Genk dat er zoveel goals van Tolu komen?