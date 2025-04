Nu ook officieel: STVV stelt Wouter Vrancken aan als coach voor vervolg van degradatiestrijd

De handtekening is gezet: Wouter Vrancken is de nieuwe trainer van STVV. De Limburgse club onderhandelde de laatste dagen volop met zijn ex-speler, die op korte termijn de club in eerste klasse zal moeten houden. Vorige week nam STVV afscheid van Felice Mazzu, in januari gingen Vrancken en KAA Gent uit elkaar.