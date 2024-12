Spelers Sporting bekogeld met vuurpijl door eigen supporter: "Triestig dat dit gebeurt"

De nederlaag tegen Club Brugge, de 4e op een rij, is hard aangekomen bij Sporting Lissabon. Een Portugese supporter uitte zijn onvrede in het Jan Breydelstadion door een vuurpijl naar de spelers te gooien.

Sporting CP gaat door een moeilijke periode na het vertrek van coach Ruben Amorim naar Manchester United. Tegen Club Brugge leed het al zijn vierde nederlaag op een rij.

De spelers van Sporting wilden toch de meegereisde supporters in Brugge bedanken voor de steun, maar kregen een vuurpijl uit het uitvak als antwoord. Viktor Gyökeres en Conrad Harder reageren meteen met onbegrip.

"We wilden de supporters bedanken dat ze naar Brugge waren gekomen", zei topschutter Gyökeres. "Het is triestig dat dit gebeurt. We krijgen een vuurpijl naar ons gegooid, terwijl we ons uiterste best deden om te winnen."

De Zweed begrijpt dat het ook voor de fans "niet gemakkelijk" is door de slechte resultaten. "Maar het zou eenvoudiger gaan als de supporters ons steunen in onze poging om het tij te keren."