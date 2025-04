Nu Bayern overspoeld wordt door blessures: kan Thomas Müller bij zijn 'last dance' de CL-troef zijn van Kompany?

Müller is bezig aan zijn laatste maanden bij Bayern München.

Vincent Kompany heeft week na week minder stukjes om zijn puzzel te leggen bij Bayern München. De club wordt geteisterd door een blessuregolf, net nu het om de knikkers gaat. Vanavond kijkt het Inter in de ogen in de Champions League zonder vedetten als Musiala, Neuer of Coman. Een blik op de Beierse lappenmand, waar één ervaren rot straks van kan profiteren.

Het medische personeel draait de laatste tijd overuren in de Allianz Arena. De ene na de andere speler van FC Bayern München heeft er namelijk nood aan een ziekte- of blessurebezoekje. Vervelend voor Vincent Kompany, zeker omdat het niet de eerste, de beste spelers zijn die op de sukkel zijn geraakt. Alles begon eind februari bij Aleksandar Pavlovic, een groot talent uit de eigen jeugd dat het ondertussen al tot de Duitse nationale ploeg geschopt heeft. "Klierkoorts", oordeelden de dokters. En dus staat de 20-jarige middenvelder al 7 wedstrijden aan de kant. Niet veel later was Manuel Neuer aan de beurt. Op zijn 39e nog altijd de nummer 1 van Bayern, maar ook blessuregevoeliger dan ooit. Zijn vervangers zijn voorlopig niet meteen een succes te noemen. Upamecano (probleem aan de knie) en Alphonso Davies (gescheurde kruisband) liepen dan weer zware blessures op tijdens de interlandperiode en ook defensieve aanwinst Hiroki Ito (gebroken middenvoetsbeentje) en Kingsley Coman (probleem aan de voet) sneuvelden in maart. Op de koop toe kwam afgelopen weekend ook nog eens Jamal Musiala in dat onfortuinlijke lijstje terecht. Bayern moet het vanavond tegen Inter dus zonder zijn absolute smaakmaker doen. Om toch een klein beetje licht in de duisternis te brengen: Harry Kane kreeg ook een tik afgelopen weekend, maar hij zou wel op tijd fit zijn.

Musiala moest vrijdag met een blessure gewisseld worden.

Recordman

Het moge duidelijk zijn: zelfs mét Kane in de spits moet Kompany straks stevig timmeren om de kwartfinales te overleven op het kampioenenbal. Gelukkig voor onze landgenoot heeft Bayern nog één "legendarische" joker in zijn rangen lopen: good old Thomas Müller. Vorige week raakte bekend dat het clubicoon na 25 jaar bij de club geen nieuw contract meer krijgt aan het einde van het seizoen, maar alle sterren staan gunstig voor een memorabele 'last dance'. Mag hij straks het plekje van Musiala opvullen? Dan doet hij dat zonder twijfel meer dan degelijk. "Want de kwaliteiten die zorgden dat hij een clubicoon is geworden bij Bayern, die zijn niet verdwenen, hé", meent Bundesliga-kenner en -commentator Luc van Doorslaer. "De internationale pers heeft het begrip Raumdeuter uitgevonden voor hem. Hij is niet degene die heel veel scoort, maar wel een intelligente voetballer die precies weet waar hij moet lopen en dat ook duidt aan zijn ploegmakkers." "Het ziet er vaak stuntelig uit, maar hij was wel jarenlang beslissend met goals en assists. Hij heeft ook iets opportunistisch en is in staat om andere voetballers beter te maken." "Müller betekent trouwens molenaar en je zag hem vaak ook molenwieken. Hij stond molenwiekend aan de anderen duidelijk te maken wat ze moesten doen. Dat is een tactische kwaliteit die veel coaches in hem appreciëren."

Müller is de eerste die boven de 700 matchen zit voor Bayern. Dan kan je toch echt wel van een legende spreken. Luc van Doorslaer

Het zijn allemaal kwaliteiten die hem een status als echte Bayern-grootheid opleverden. En dat is ook terug te zien in de statistieken. "Al die lijstjes waar hij in staat, het is onvoorstelbaar", vindt Van Doorslaer. "Niemand die ooit meer matchen gespeeld heeft voor Bayern. Hij is de eerste die boven de 700 zit. Dan kun je toch echt wel van een legende spreken." "En hij is een Identifikationsfigur - de supporters identificeren zich heel graag met hem. Hij is ook een echte Beier natuurlijk, hij komt uit de buurt van München. En een grappenmaker. Hij is er dus veel meer dan alleen een voetballer."

Müller is een legende in München.

