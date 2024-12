Eddy Merckx kan alweer grappen bij verlaten van ziekenhuis: "Geen risico's nu, moet Tour niet meer rijden, hé"

wo 11 december 2024 16:32

Een bemoedigend beeld aan het ziekenhuis van Herentals. Na zijn val maandag en operatie dinsdag, mocht Eddy Merckx vandaag alweer naar huis. Op krukken en aan de zijde van dokter Toon Claes verliet hij deze middag het ziekenhuis. "Het is ongelooflijk hoe snel het is gegaan is", vertelde hij.

Maandag waren er even zorgen om Eddy Merckx.



De levende legende van het wielrennen was tijdens een fietsritje ten val gekomen. Hij brak daarbij zijn heup en moest dinsdag meteen geopereerd worden. Vandaag mocht Merckx alweer naar huis.



"Het is sneller gegaan dan verwacht", vertelde hij. "Het is ongelooflijk snel gegaan, zeker als je weet dat ik dinsdag pas geopereerd ben."

Maandag had ik wel ontzettend veel last, maar na de operatie was het veel beter. Eddy Merckx