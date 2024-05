Filip Joos schat de kansen van Club Brugge in tegen Fiorentina: "Hopelijk ben ik niks aan het jinxen"

do 2 mei 2024 06:50

Voor het eerst in meer dan 30 jaar staat een Belgische club in de halve finales van een Europese beker.

Alleen Fiorentina scheidt Club Brugge nog van een fantastische finale in de Conference League. Hoe hoog moeten we de nummer 8 uit de Italiaanse Serie A inschatten? En waar liggen de kansen voor blauw-zwart? Een vooruitblik met commentator Filip Joos, straks uw commentator vanuit Firenze.

"Voor mij is Club Brugge favoriet." Zo, dat kwam er behoorlijk overtuigend uit bij Filip Joos in 90 Minutes. Onze commentator en Italië-kenner schuift blauw-zwart het voordeel toe voor de historische halve finale tegen Fiorentina. Twee dagen later - ondertussen vanuit een regenachtig Firenze - staat Joos nog steeds achter zijn inschatting. "Eerst en vooral omdat Club in een geweldige flow zit", duidt hij. "Maar ook omdat ik echt denk dat de manier waarop Fiorentina wil voetballen zeker niet in het nadeel van Club is." "Kijk, het is een ploeg die echt de bal wil. Ze ondernemen de meeste pogingen op doel in de Serie A, maar zijn verre van de beste afwerkers. Dat toont aan dat ze het als ploeg vrij goed doen, maar niet individueel. Het is een team zonder supervedette."

Jinxen

Voor vele nostalgici staan de Viola Gigliati nochtans synoniem voor vedettes als Rui Costa, Gabriel Batistuta en Rode Duivel Luis Oliveira. "Maar dat Fiorentina bestaat niet meer", verzekert Joos. "De Argentijn Nicolas Gonzalez is gevaarlijk, ook ex-Barca-middenvelder Arthur is goed. En Giacomo Bonaventura is nog steeds de draaischijf, maar ondertussen wel al 34 - ik zou hem niet inruilen voor Hans Vanaken. Met Vincenzo Italiano hebben ze wel een coach die absoluut voor voetbal kiest. Dat zit ook in het DNA van de club."

Ik vind toch dat Mignolet absoluut aanspraak mag hebben om opnieuw onder de lat te staan. Filip Joos

Joos ziet wel dat er ook iets specifieks ontbreekt bij de Italiaanse subtopper. "Het is namelijk niet de ploeg met de zuivere snelheid. In principe gaan ze je niet op de counter pakken. (lacht) Hopelijk ben ik nu wel niks aan het jinxen. Maar om dit Club uit elkaar te voetballen, moet je puur voetballend volgens mij méér zijn dan een goeie Conference League-ploeg. Het zegt ook veel dat ze twee keer niet konden scoren in de reguliere speeltijd tegen Plzen."



Het leidt ons meteen tot de volgende vraag voor Joos: wie zou hij eigenlijk in doel zetten? De herstelde man met tonnen ervaring Simon Mignolet? Of toch Nordin Jackers, die het de voorbije weken uitstekend deed? "De logica is dan toch Mignolet opstellen", vindt onze commentator. "Maar de vaststelling dat je er toch even over kunt nadenken, zegt alles over Jackers. Hij kon het eigenlijk niet beter doen. Maar ik vind toch dat Mignolet absoluut aanspraak mag hebben om opnieuw onder de lat te staan."

Nicolas Gonzalez is de vedette van Fiorentina.

Springen over reclameborden

In de eerste uren Firenze merkte Joos overigens nog niet meteen dat het duel tegen Club Brugge hard leeft ter plekke. "Fiorentina blijft een regioclub. In de kranten gaat het hier vooral over de strijd om Joshua Zirkee tussen Milan, Inter en Juventus. Maar wees maar zeker dat het hier donderdag wél zal leven in de streek en stad." En dus zal het Stadio Artemio Franchi - met ruim 43.000 plekjes - volledig gevuld zijn. "Zeker de Curva Fiesole is altijd sfeervol in het hoefijzerstadion. Er wordt wel heel individueel gesupporterd - zoals vaak in Italië. Langs de lijn zullen er opgewonden fans tussen het glas beginnen te kloppen. En ik heb ook een tip voor als er iemand scoort van Club: je kunt er héérlijk over de reclameborden springen. Ik zou het graag zelf nog eens doen, maar zou er niet meer over geraken."

Volgens mij gaan er straks heel veel Belgische fans die geen Club-fan zijn, naar de matchen tegen Fiorentina kijken. Filip Joos

Al wordt het belangrijkste sowieso dat Club Brugge in twee wedstrijden op en over Fiorentina geraakt. Een historische finale wacht. "Gevoelsmatig is de Conference League de voormalige Europacup II. Daar moet allerminst denigrerend over gedaan worden. De vorige finales waren mooi en ook dit jaar zal het de moeite zijn." "Volgens mij gaan er straks heel veel Belgische fans die geen Club-fan zijn, naar de matchen tegen Fiorentina kijken. Gewoon omdat je het gevoel hebt: het is toch knap dat iemand uit onze competitie dit presteert. En dat ondanks dat er soms gezaagd wordt over onze play-offs. Volgens mij is dit zelfs een positief gevolg van ons competititieformat. Club zou op die manier eigenlijk een beetje het ongelijk van zijn eigen bestuur bewijzen."