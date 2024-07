Amper 11-jarige Chinese skateboardster Zhen Haohao is de jongste olympiër in Parijs: "Wil me gewoon amuseren"

vr 26 juli 2024 12:38

Voor veel atleten zijn de Olympische Spelen een kinderdroom die in vervulling gaat. Maar de Chinese Zheng Haohao realiseert die droom gewoon al terwijl ze nog kind is. De skateboardster moet nog 12 worden en is daarmee de jongste olympische atleet in Parijs.

Enkele weken geleden zat Zheng Haohao nog op de schoolbanken, waar ze haar diploma van de lagere school behaalde. Nu is de Chinese klaar voor haar eerste olympische avontuur. 11 jaar is ze en daarmee meteen ook de jongste deelnemer aan de Spelen in Parijs. Op 11 augustus, de dag van de slotceremonie, viert ze haar 12e verjaardag. Ruim 4 jaar geleden begon ze te skaten, nadat ze voor haar 7e verjaardag een skatebord cadeau gekregen had. Het talent was meteen duidelijk: al in 2021 werd ze 14e op de nationale kampioenschappen in China. Drie jaar later staat ze op de Spelen. "Op mijn skateboard heb ik echt het gevoel dat ik alles aankan", lacht de Chinese, die vooral wil genieten in Parijs. "Competitie is voor mij gewoon samen skaten met mijn vrienden. De meeste skaters ken ik al allemaal. Het voelt als een spelletje waarin iedereen toont wat hij kan. Ik wil me hier gewoon amuseren."

Skateboarden staat voor de tweede keer op het olympische programma. Ook in Tokio was het podium piepjong, met een gemiddelde leeftijd van 14 jaar.

De jongste olympiër aller tijden is Zheng niet. Dat record staat op naam van de Griek Dimitrios Loundras, die amper 10 jaar was toen hij met de Griekse turnploeg brons pakte op de Olympische Spelen van 1896 in Athene.

Zheng kan wel de jongste goudenmedaillewinnares worden in de geschiedenis van de Spelen. Dat record is nu in handen van de Amerikaanse Marjorie Gestring, die 13 jaar en 268 dagen oud was toen ze in 1936 in Berlijn goud won in het schoonspringen.