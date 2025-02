Jonge Belg Duarte Marivoet (20) knalt solo naar eerste profzege in Ronde van Rwanda

vr 28 februari 2025 14:47

Duarte Marivoet heeft meteen zijn visitekaartje afgegeven bij UAE Team Emirates Gen Z, het jongerenteam van Tadej Pogacar en co. Onze net 20 geworden landgenoot schreef de zware vijfde rit in de Ronde van Rwanda op zijn naam. Hij ontsnapte uit een kopgroep in de finale en kwam alleen over de streep. De Fransman Joris Delbove blijft leider.

In een zware rit van 144 km tussen Rusizi en Butare dwong Marivoet, begin februari 20 geworden, zijn succes zelf af. Hij sprong na 100 km op zijn eentje weg uit het peloton om de 5 vluchters van de dag te gaan zoeken.



Hij had ze snel te pakken en ging er op 10 km van de streep opnieuw alleen van door. Achter hem probeerde Brady Gilmore ook op zijn eentje de kloof te dichten, maar de dubbele ritwinnaar van eerder deze week beet zijn tanden stuk op de sterke Marivoet.



Die had tijd genoeg om te vieren en kwam met een voorsprong van 25 seconden aan op een groepje, waar de Eritreeër Awet Aman (UCI WCC Men's Team) de Fransman Fabien Doubey (TotalEnergies) klopte voor de tweede plaats.



Milan Donie (Lotto Development) finishte als 7e.

Eerste profzege

Marivoet kwam in 2024 bij het Gen Z-team van UAE terecht. Hij reed dit seizoen al de Ronde van Sharjah (2.2), waar hij 4e eindigde in de eerste rit.



De triomf van vandaag is zijn eerste profzege. Op het BK voor beloften tijdrijden eindigde Marivoet vorig jaar 4e.



De zesde rit in Rwanda brengt het peloton morgen van Nyanza naar Kigali over 131,5 kilometer en met een aankomst bergop van 1e categorie (5 km à 6,9%). De rittenkoers eindigt zondag.

Uitslag rit 5 1. Duarte Marivoet 144 km in 4u05'01" 2. Awet Aman (Eri) op 25" 3. Fabien Doubey (Fra) z.t. 4. Brady Gilmore (Aus) 5. Henok Mulubrhan (Eri) 6. Oliver Peace (GBr) 7. Milan Donie 8. Yoel Habteab (Eri) 9. Vainqueur Masengheso (Rwa) 10. Oliver Mattheis (Dui)