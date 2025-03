Snowboardster Evy Poppe heeft samen met coach Seppe Smits grote ambities: "Finale op de Spelen halen"

ma 3 maart 2025 16:14

Volgend jaar vinden de Olympische Winterspelen plaats in Milaan. Daar wil snowboardster Evy Poppe de finale halen in de slopestyle. Om dat doel te behalen, wordt ze geholpen door Seppe Smits. "Haar consistentie is haar sterkste punt."

Als 17-jarige stond Evy Poppe al met haar snowboard op het hoogste toneel. In Peking nam ze deel aan de Olympische Winterspelen en werd ze 24e op de Big Air en 14e op de slopestyle.



3 jaar later is het nog altijd duidelijk dat Poppe een groot talent is. Zo werd ze vorig weekend 10e op de Wereldbeker slopestyle in Canada. Wat slopestyle net inhoudt? "Het zijn verschillende jumps, rails en andere obstakels die door elkaar staan. Zo moet je 6 obstakels na elkaar nemen", legt Poppe zelf uit in Sportweekend.



Poppe begon met snowboarden nog voor haar 5e verjaardag in Terneuzen. Daar stond ze Sportweekend te woord, samen met haar coach Seppe Smits. De 2 hebben een voorgeschiedenis. Toen Smits zelf nog een actieve snowboarder was, trainden ze al samen.



"Ze kwam stapje per stapje hoger in het Belgische team, tot ze net als ik in het eliteteam kwam", vertelt Smits. "Zo hebben we ongeveer 3 jaar samen rondgetrokken en naar wedstrijden gegaan."



"Ik was grote fan van Seppe", deelt Poppe. "Al ging het niet zo ver dat ik posters van hem op mijn kamer had hangen. Maar hij was natuurlijk een groot voorbeeld."

Als er een sneeuwstorm is, kan Evy haar niveau nog altijd bereiken. Seppe Smits

Poppe heeft nog een mooie toekomst voor haar liggen in het snowboarden. "Haar sterkste punt is haar consistentie", meent Smits. "Als de snelheid wat minder is of het is slecht weer, dan zie je dat Evy haar niveau perfect kan behouden."



"Dat is iets wat belangrijk is. Want voor hetzelfde geld staan we volgend jaar in Milaan en is er een halve sneeuwstorm, dan nog kan Evy haar niveau bereiken."



In haar omgeving wordt Poppe beschreven als een lieve, maar ook als strevertje. "Ik denk dat dat wel waar is", bekent Poppe. "Ik ben ook niet iemand die heel snel boos wordt om bepaalde dingen."



"Maar als ik naar iets wil toewerken, dan ga ik daar mijn uiterste best voor doen."



Zo werkt Poppe nu toe naar de Olympische Spelen van volgend jaar. Ze is gestopt met studeren om zich volledig te kunnen focussen op het snowboarden.



Een medaille lijkt te hoog gegrepen voor Poppe, maar de ambitie om het goed te doen is er zeker. "Ik heb altijd gezegd dat ik op de Olympische Spelen wil staan en dat doel heb ik al bereikt. Mijn volgende doel is de finale halen."



Dat zou betekenen dat Poppe bij de beste 12 ter wereld behoort.

