Goede opwarmer voor olympische sprint? Maximilien Drion opent WK ski mountaineering met zilver

Belgisch succes op het WK ski mountaineering. Maximilien Drion was meteen een van de favorieten en begon zijn toernooi met een tweede plaats in de verticale race. Toch volgt donderdag pas hét moment voor onze landgenoot. Dan staat hij ook aan de start in de sprintdiscipline, die vanaf volgend jaar olympisch is.

Maximilien Drion heeft dinsdag een zilveren medaille veroverd in de verticale race op het WK ski mountaineering in het Zwitserse Morgins.

De 27-jarige Brusselaar moest enkel de Zwitser Rémi Bonnet voor laten gaan. Bonnet finishte in een tijd van 18'50"3. Drion (19'37"0) moest als tweede 46,7 seconden toegeven. Met Aurélien Gay (19'40"3) vervolledigde nog een tweede Zwitser het podium.

De verticale race was de eerste proef van Drion op het WK ski mountaineering. Onze landgenoot komt later deze week in Morgins ook nog in actie in de sprint (donderdag) en de individuele race (vrijdag). Drion mikte dit WK op minstens een medaille. In die missie is hij na dinsdag al geslaagd.

De sprint is volgend jaar, naast de gemengde aflossing, een van de twee onderdelen van ski mountaineering op de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. De sport maakt in Italië zijn debuut op het olympisch programma. Drion hoopt zich in Morgins al te verzekeren van olympische kwalificatie.