Wie is Zorro, de mysterieuze laatste vlammendrager? Twee namen favoriet, maar "uitverkorene weet het zelf nog niet"

vr 26 juli 2024 12:43

Wie valt straks de ultieme eer te beurt? Hét grootste geheim van de openingsceremonie is wie straks de olympische vaas mag aansteken. De organisatie verbergt de identiteit angstvallig onder de schuilnaam Zorro én lichtte de uitverkorene zelfs nog niet in. Wordt het één van de twee meest genoemde namen?

Het zijn de beelden die alle archieven ingaan.

Een van de climaxen van elke olympische openingsceremonie is het aansteken van de olympische vlam. Bokslegende Muhammad Ali ontroerde in 1996 de wereld door - ondanks de ziekte van Parkinson - de honneurs waar te nemen. Drie jaar geleden viel tennisster Naomi Osaka de eer te beurt in Tokio. Maar wie zal vanavond de olympische schaal laten branden in de Jardin des Tuileries? Dat goed bewaarde geheim houdt momenteel Frankrijk in de ban. Slechts een intiem groepje mensen weet momenteel wie er straks ten tonele zal verschijnen - "zo'n 10 à 15", schat L'Equipe. De voorbije maanden hield de organisatie de identiteit van de laatste vlammendrager tot elke prijs geheim. Dat gebeurde onder meer door de schuilnaam "Zorro" te gebruiken in alle meetings. Publieke omroep France Télévisions wakkerde de speculatie nog wat meer aan met een teasende video, waarin een persoon in zwart gewaad met masker en olympische vlag te zien is.

Bijzonder straf: Tony Estanguet - baas van het organisatiecomité - onthulde vanochtend dat de uitverkorene zelf nog niét op de hoogte is. "Ik zal de persoon vandaag op de hoogte brengen", klonk het verrassend bij radiozender France Inter. "Hij of zij weet het nog niet. Het is een gewaagde keuze, maar ik zag dat er tijdens de laatste edities soms ook tot het laatste moment gewacht werd. Dus ik dacht: waarom niet? Er is een klein risico om te wachten, maar het is wel een manier om alles geheim te houden en voor een verrassing te zorgen."

Drievoudig kampioene als "meest legitieme"?

Enkele prominenten houden deze namiddag dus maar beter hun telefoon in de gaten. Ondertussen doen wel de wildste theorieën de ronde. Sommigen denken zelfs dat de Franse acteur Jean Dujardin de eer zal krijgen... omdat hij straks de hoofdrol speelt in de gloednieuwe serie Zorro.



Zal wel niet.

Ook de namen van olympische legendes Usain Bolt en Michael Phelps vallen vaak, maar alles wijst er toch op dat de chauvinistische Fransen een sportheld van eigen bodem zullen kiezen. Dan denken velen meteen aan een wereldberoemd icoon als voetballer Zinédine Zidane. Is de eerste letter van zijn voor- en achternaam misschien een hint naar de Z van Zorro? Alleen: buiten een rolletje in de film "Asterix en de Olympische Spelen" heeft Zizou geen link met het grootste sportevent in de wereld. En dus is er in alle (voorkeurs)polls een andere topfavoriete: Marie-José Perec. Als enige Franse behaalde ze drie gouden medailles in de atletiek. Tijdens de spelen van 1992 pakte ze zelfs een historische dubbel op de 200 en 400 meter. "We zeggen het vaak: de meest legitieme keuze is Marie-José Pérec", aldus L'Equipe in zijn vrijdagkrant. Maar zal die wens ook waarheid worden?

Marie-José Perec is topfavoriete om als laatste de vlam te dragen voor velen.