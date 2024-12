"Klaar? Stop!": Bare Knuckle-vechter Justin Watson schrijft geschiedenis met snelste KO ooit

Twee seconden. Meer tijd had Justin Watson niet nodig om een rake rechter af te vuren en Cole Ferrell knock-out te slaan. Een record in de gevechtsport dat zo op naam kwam van de Bare Knuckle-vechter, ofwel bokser zonder handschoenen. Gelukkig stond Ferrell meteen weer recht en bleef de schade beperkt. De KO? Die bleef wel in de geschiedenisboeken staan.