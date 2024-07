Het best bewaarde geheim van de Spelen is zo groots dat het gevaarlijk wordt: krijgt Parijs straks zijn gedroomde opener?

Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk. De Olympische Spelen van Parijs beginnen vrijdag met een nooit geziene openingsceremonie in het hart van de stad. Groots is een understatement - en net dáár schuilt ook het gevaar. Want valt zo'n spektakel, dat nog niet al zijn geheimen loste, wel te beveiligen?

Even iconisch als sportprestaties in de olympische geschiedenis waren soms momenten uit openingsceremonies. Maar een blik op de plannen van Parijs verraadt dat er straks een nieuwe maatstaf komt, een spektakel buiten categorie dat alle voorgaande edities doet verbleken.

Over een traject van 6 kilometer, langs al de historische hotspots, zullen de duizenden atleten in bootjes door de metropool gevaren worden.

Voor het eerst zal de olympische vlam niet aangestoken worden in een stadion, maar in het hart van de gaststad. Met de Seine als absolute slagader.

Wat er tijdens de ceremonie precies te zien zal zijn, is momenteel het best bewaarde geheim van de Spelen."Het wordt een unieke en historische gebeurtenis", belooft de Franse president Emmanuel Macron.

Midi Libre weet dat de gelukkige in geheime vergaderingen van de organisatie steevast "Zorro" wordt genoemd, om de echte identiteit van die persoon te bewaken. Verwijst de Z misschien naar voetbalicoon Zinedine Zidane? On verra.

Als we de berichtgeving in gespecialiseerde media mogen geloven, staat ons de "comeback van het jaar" te wachten. Niemand minder dan Céline Dion zou voor het eerst sinds 2021 nog eens optreden. De Canadese zangeres liet het podium achter zich door het een zeldzame neurologische aandoening, maar viel nu naar verluidt te overtuigen.

Met het veiligheidsvraagstuk in het achterhoofd besloot de organisatie eerder dit jaar al om het aantal toeschouwers te halveren naar 300.000. President Macron benadrukte ook dat er noodplannen waren om uit te wijken als er concrete terroristische dreiging was. Trocadéro en het Stade de France waren alternatieven.

Want deze 'open' ceremonie is zó groots dat ze daardoor ook gevaren met zich meebrengt.

Met daarin wel een ongezien groot hoofdstuk aan veiligheidsmaatregelen. "Parijs zal een bunker zijn", verzekerde een kenner tegenover de New York Times. "Er is kosten noch moeite gespaard."

In totaal zullen 45.000 politieagenten, brandweerlieden en soldaten instaan voor de veiligheid. Te land, ter zee en in de lucht. Gaande van honderd duikers gespecialiseerd in explosieven tot militairen die waken in de riolen.





Veel gedoe met een torenhoog kostenplaatje (250 miljoen euro) voor máár een openingsshow, vinden sommigen.

"Maar vrijdag zal iedereen zien waarom het de moeite waard is geweest", counterde president Macron.

Paris 2024: que la fête commence!