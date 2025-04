Play-offs in Challenger Pro League dreigen soep te worden, Lierse wapent zich met advocaten

Lokeren-Temse heeft zich gisteravond op sportieve wijze gekwalificeerd voor de Promotion Play-offs, maar toch is het nog niet zeker of de club ook effectief in aanmerking komt voor promotie. Lierse voelt zich gedupeerd en overweegt juridische stappen.

Afgelopen week vernam KSC Lokeren-Temse dat het geen licentie voor de Jupiler Pro League zou krijgen, omdat het zijn aanvraag te laat had ingediend.



Als Lokeren-Temse op de slotspeeldag niet had gewonnen, had K Lierse SK het laatste plaatsje in de eindronde van de Challenger Pro League overgenomen.



Maar de Waaslanders wonnen makkelijk op het veld van Seraing, waardoor zij officieel op de 7e plaats eindigen en op sportieve gronden recht hebben op de play-offs.



"Lokeren-Temse heeft aangekondigd dat het van plan is om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Licentiecommissie en dat beroep werkt opschortend", laat de Pro League weten. "Daarom wordt Lokeren-Temse ingeroosterd in de Promotion Play-offs."

Dat betekent dat Lokeren-Temse donderdag RWDM zal ontvangen in de heenmatch van de halve finales, tenzij het beroep én de afhandeling ervan tijdig worden afgehandeld.



Een onwaarschijnlijk scenario en dus voelen ze bij Lierse de bui al hangen. Vrijdag klopten ze zich nog - ietwat voorbarig - op de borst dat ze een plaatsje in de play-offs hadden veroverd, nu laten ze weten in overleg te zijn met juridische experts. Mogelijk stevenen we dus opnieuw af op een procedureslag.