LIVEBLOG WK snooker: Luca Brecel staat op één frame van de tweede ronde

Brecel op 1 frame van 2e ronde

Mooi is het niet echt in deze fase van de wedstrijd, spannend des te meer. In het 16e frame komt het uiteindelijk aan op de zwarte bal.



Na een kort potje tactisch snooker is het Ryan Day die in de fout gaat: de Welshman mist op zwart en de witte bal rolt in de pocket.



Zo leidt Luca Brecel met 9-7: hij heeft nog één frame nodig en hij staat in de tweede ronde.