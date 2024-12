Formule 1 in 2025 wordt om van te smullen: spannende strijd, nieuwe gezichten en Hamilton bij Ferrari

vr 13 december 2024 07:37

Over 96 dagen staat in Australië de openingsrace van het nieuwe seizoen in de Formule 1 op het programma. Autosportliefhebbers kijken reikhalzend uit naar 2025, dat ongemeen spannend lijkt te gaan worden en met extra verhaallijnen: een zevenvoudige wereldkampioen bij Ferrari en veel nieuwe gezichten.

Grote veranderingen aan het technische reglement in de Formule 1 zorgen er vaak voor dat de bestaande orde overhoop wordt gegooid, één team kan dan een groot voordeel uitbouwen.

Het omgekeerde is ook waar: wanneer de regels lange tijd dezelfde blijven, dan zijn de teams meer aan elkaar gewaagd. Als we kijken naar de races dit jaar: 4 teams pakten zeges en 7 rijders wonnen 2 of meer GP’s, dat is een unicum in de geschiedenis van de F1.

Als we de laatste 14 GP’s van dit seizoen in rekening brengen, dan zou dit de eindstand geweest zijn.

rijder punten 1. Lando Norris (GBr-McLaren) 224 2. Max Verstappen (Ned-Red Bull) 218 3. Charles Leclerc (Mon-Ferrari) 212 4. Oscar Piastri (Aus-McLaren) 205 5. Carlos Sainz (Spa-Ferrari) 172 6. George Russell (GBr-Mercedes) 164 7. Lewis Hamilton (GBr-Mercedes) 153

Spannend dus. Mogelijk strijden in 2025 4 teams en 6 rijders voor de wereldtitel: titelverdediger Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, George Russell en Lewis Hamilton.

Dat Verstappen zijn vijfde wereldtitel op een rij (enkel Michael Schumacher deed hem dat al voor) zal veroveren, is verre van zeker. "Volgend jaar wordt het mijn jaar." De radioboodschap van Lando Norris toen hij over de finish reed in Abu Dhabi bij de laatste GP van 2024 zei genoeg.

2025 met 2026 in het achterhoofd

Een externe factor die de strijd om de wereldtitel kan beïnvloeden is de grote verandering voor 2026, wanneer nieuwe regels van kracht worden. Je te veel concentreren op 2025 kan gevolgen hebben voor je competitiviteit in 2026. "Hoe vroeger je start met de auto voor 2026, hoe groter je voordeel is", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner. "Maar als het een spannend kampioenschap wordt en het wordt pas in de laatste race(s) beslecht, dan wordt dat een moeilijke evenwichtsoefening of balanceren op een slappe koord."

Carlos Sainz, die na 4 jaar Ferrari inruilt voor Williams, heeft zijn blik al gericht op 2026: "Williams wil zijn kansen in 2026 maximaliseren."

En ook andere teams zien wellicht meer heil in 2026. Aston Martin zal Adrian Newey, die als de geniaalste ontwerper in F1 wordt gezien, aan het werk zetten voor 2026 en Audi vormt het komende jaar Sauber om tot zijn fabrieksteam.

Bovendien komt in 2026 met Cadillac (General Motors) een nieuw team op de grid, een team dat zich qua ontwikkeling volledig op die nieuwe regels kan concentreren.

Een zevenvoudige wereldkampioen bij Ferrari

Een zevenvoudige wereldkampioen in het rood van Ferrari. Dat doet nostalgische autosportliefhebbers denken aan de gouden tijden van Ferrari met Michael Schumacher. De legendarische Duitser behaalde 5 van zijn 7 titels bij Ferrari.

De afgelopen jaren waren er kleine veranderingen bij de topteams, maar de transfer van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari was een seismische schok. De transfer van Hamilton zette ook een stoelendans in gang. Carlos Sainz kreeg geen stuur bij een ander topteam en moet nu Williams nieuw leven inblazen. Ook andere ervaren rijders snuiven in 2025 nieuwe lucht op: Ocon bij Haas en Hulkenberg bij Sauber, dat in 2026 als Audi zal racen. Na een emotioneel afscheid van Mercedes zal Hamiltons focus snel op 2025 liggen. Tijd om zich in te werken in het team zal er niet zijn, want met Charles Leclerc heeft hij een topper als ploegmaat. "Lewis heeft al zo veel bereikt in onze sport, zijn komst brengt heel veel motivatie mee", zei de Monegask.

De transfer van Hamilton naar het meest iconische F1-team doet dromen. Ferrari wacht al sinds 2007 op een wereldkampioen. Toen versloeg Kimi Räikkonen ene Lewis Hamilton in zijn debuutjaar in de F1 met 1 schamel puntje.



Veel nieuwe gezichten

Voor het eerst in jaren komt er veel vers bloed in de Formule 1: 4 jonkies maken volgend jaar hun debuut of zullen hun eerste volledige seizoen rijden: Oliver Bearman bij Haas, Jack Doohan bij Alpine, Gabriel Bortoleto bij Sauber en Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes.

Bearman toonde in 2024 al zijn talent door als invaller bij Ferrari en Haas in 2 van zijn 3 races in de punten te rijden. Bortoleto komt over met adelbrieven: hij kroonde zich als rookie tot kampioen in de F2, de laatste opstapklasse naar F1, een jaar nadat hij de F3 had gewonnen. En Doohan, zoon van motorracelegende Mick, mag zich na een jaar als reserverijder bewijzen bij Alpine. Hij kon ook al proeven van het grote werk in de laatste GP van 2024.

Kimi Antonelli ging van de baan in Monza.

Maar de grootste hype is er toch rond de 18-jarige Antonelli. Toto Wolff maakte de keuze om hem het zitje van Hamilton te geven en niet aan een ervaren rijder. Grote schoenen om te vullen voor Antonelli, maar de Italiaan geldt als een van de grootste talenten in jaren. Zijn eerste kennismaking met F1 was nochtans pijnlijk: in de vrije trainingen in Monza ging hij er hard af.

Nieuwe gezichten betekent ook afscheid nemen van vertrouwde namen: Kevin Magnussen, Zhou Guanyu en Valtteri Bottas keren in 2025 niet terug. En misschien komt daar nog iemand bij, want het lijkt enkel nog wachten op de aankondiging van Red Bull dat Sergio Perez opzij wordt geschoven.

Wie de niet zo comfortabele stoel naast Max Verstappen bij Red Bull mag bezetten is dan nog afwachten: Lawson en Tsunoda lijken de kandidaten en dan komt er met Isack Hadjar nog een rookie bij. De Fransman uit de talent pool van Red Bull mag dan aan de slag bij Racing Bulls.