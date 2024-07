Transfers JPL: Gent plukt Mathias Delorge weg bij STVV, Turkse verdediger voor Westerlo

KV Mechelen vindt jonge winger in Noorwegen

KV Mechelen heeft met Petter Nosa Dahl een nieuwe linksbuiten beet. De 20-jarige Noor komt over van Bodo Glimt in eigen land en tekent een contract voor 4 seizoenen. In februari werd hij voor de tweede keer uitgeleend aan KFUM.



In de Noorse eerste klasse was Nosa Dahl goed voor 5 goals en 2 assists in 15 wedstrijden. "We halen een jonge en beloftevolle speler binnen", klonk het tevreden bij sportief directeur Tim Matthys.



"Petter is een aanvallend ingestelde speler met een goede 1-tegen-1-actie en is polyvalent. Hij is klaar voor een stap hogerop en denkt dat KV Mechelen daar de ideale club voor is."