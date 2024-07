Zinho Vanheusden begint aan nieuw Belgisch avontuur bij KV Mechelen

Zinho Vanheusden begint aan een nieuw avontuur in België. Na verschillende periodes bij Standard, zal hij nu een jaar de kleuren van KV Mechelen verdedigen.



Vanheusden kreeg zijn opleiding bij Standard, maar werd in de jeugd al snel opgepikt door Inter Milan. Maar daar wist hij nooit echt door te breken. Hij werd al snel verhuurd en verkocht aan Standard om 2 jaar later toch terug te keren naar Inter.



De jonge verdediger werd de volgende jaren elke keer uitgeleend. Zo spendeerde hij seizoenen bij Genoa, AZ Alkmaar en opnieuw Standard. Daar kwam hij het afgelopen seizoen aan 21 wedstrijden. Nu kiest Vanheusden dus voor Mechelen, dat ook een aankoopoptie bedong.



"Vanheusden hoeft uiteraard geen introductie", vertelt sportief directeur Tim Matthys. "Hij is een verdediger met enorm veel kwaliteiten. Zinho vertelde wat hij voor KV Mechelen wilde betekenen en dat gaf mij een zeer goed gevoel."



"We mochten deze opportuniteit absoluut niet laten schieten. Na enkele tegenslagen wil hij het voetbalgeluk terugvinden en hij is razend ambitieus."



KV Mechelen opent het seizoen deze vrijdag op het veld van Club Brugge, met Vanheusden op het veld?