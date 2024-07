Na de gemiste Spelen dan toch een opsteker: Julie Allemand versiert toptransfer naar Fenerbahçe

Daags na het pijnlijke forfait voor de Olympische Spelen is er dan toch goed nieuws voor Julie Allemand. De Belgian Cat heeft een toptransfer naar Fenerbahçe versierd. De Turkse club won de afgelopen twee jaar telkens de EuroLeague met Emma Meesseman.

Gisteren was er nog die pijnlijke mededeling van de Belgian Cats over Julie Allemand. De Luikse had zich geblesseerd op training en moet verstek laten gaan voor de Olympische Spelen.

Een stevige aderlating voor de Cats en vooral ook een fikse domper voor Julie Allemand zelf. Ze was namelijk nog maar net hersteld van een lange enkelblessure en wilde eindelijk weer schitteren op het terrein.

Maar daags na het forfait van Allemand voor de Spelen, heeft ze nu wel heuglijk nieuws. Ze zet haar carrière de komende 2 jaar verder bij de Turkse topclub Fenerbahçe.

De voorbije jaren was Allemand actief in Frankrijk bij Lyon (2017-2020 en 2021-2024) en bij Montpellier (2020-2021). Bij Lyon won ze 2 nationale titels en de EuroCup in 2023.

Nu trekt ze naar de regerende Europese kampioen bij de vrouwen. Fenerbahçe won de afgelopen 2 jaar de EuroLeague, enkele maanden geleden nog met Emma Meesseman als MVP. Of die laatste ook blijft, is momenteel nog onduidelijk.