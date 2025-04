Belgian Cat Julie Allemand ondergaat in Los Angeles meniscusoperatie: "Wensen haar spoedig herstel"

Julie Allemand heeft in Los Angeles een meniscusoperatie ondergaan. Dat heeft de Belgian Cat zaterdag bekendgemaakt met een foto op haar Instagram-account. "We wensen haar een spoedig herstel", laat haar Turkse club Fenerbahçe weten.

Fenerbahçe speelt momenteel nog volop voor de Turkse titel tegen Mersin. Gisteren won de titelverdediger ook de 2e wedstrijd in de finale, maar dat gebeurde al zonder Julie Allemand.

Vandaag weten we ook waarom: de spelverdeelster is immers niet meer in Turkije, wel in Los Angeles. Daar heeft ze een succesvolle operatie aan haar meniscus ondergaan, laat Fenerbahçe zaterdag weten. Allemand postte op Instagram ook een foto vanuit haar ziekenhuisbed.

Dat Allemand in LA onder het mis ging, is wellicht niet toevallig: onze landgenote zou weldra sowieso naar de VS afreizen voor de start van het WNBA-seizoen, waar ze een contract heeft bij de LA Sparks.

De voorbereiding van het nieuwe WNBA-seizoen start voor alle clubs op 27 april. Op 16 mei gaat het seizoen echt van start. Het is voorlopig niet duidelijk welke impact de ingreep van vandaag zal hebben op het WNBA-seizoen van Allemand.

Bij een langdurige onbeschikbaarheid en revalidatie komt mogelijk ook het EK basketbal met de Belgian Cats in het gedrang. Dat EK, waar België de titelverdediger is, vindt plaats van 18 tot 29 juni.

Allemand miste vorig jaar ook al de Olympische Spelen door een blessure. Wacht haar opnieuw een race tegen de klok?