"Met hem in Gouden Generatie waren we wereldkampioen": Filip Joos bewierookt torenhoge impact van Romeo Lavia

zo 15 december 2024 10:14

Zijn er nog mensen die niet overtuigd zijn van Romeo Lavia's kunnen? In dat uitzonderlijke geval, doet Filip Joos zijn uiterste best om die toch over de streep te trekken. Onze analist bewierookte de middenvelder in zowel Extra Time als 90 Minutes. "Hij rijt het veld echt open", deelt Joos over Lavia, die een belangrijke rol zal spelen bij de Rode Duivels.

Tegen Tottenham alomtegenwoordig, tot die elleboogstoot tegen zijn hoofd en de daaropvolgende wissel. Toch had Filip Joos in één helft genoeg gezien om zich in 90 Minutes te wagen aan een gedurfde uitspraak. "Als Romeo Lavia in onze gouden generatie was geboren, waren we wereldkampioen. 100%! Dat was de enige plek bij de Duivels waar we ons veel konden verbeteren." In Extra Time nam hij ook het nodige beeldmateriaal bij de hand. "Stel je eens voor dat De Bruyne die ballen, die Lavia nu aan Palmer geeft, krijgt."

Ik noem het scheermespasses: Lavia rijt het veld echt open. Filip Joos