90 Minutes geniet na van glansprestatie én kurkdroog interview Cole Palmer: "Hij trekt er zich niets van aan"

Een glansrol op en naast het veld, het is maar hoe je het bekijkt. In de rollercoasterzege van Chelsea bij Tottenham was Cole Palmer alweer bepalend. De Engelse ster scoorde een panenka, wat later een heerlijk en kurkdroog interview opleverde bij Filip Joos. "Zijn reactie toen ...", wordt er smakelijk om gelachen bij 90 Minutes.

Cole Palmer deed het afgelopen weekend allemaal in de topper tegen Tottenham. Maar dat hij de 2-4 scoorde met een panenka, afgeleid van bedenker Antonin Panenka? Daar had Palmer geen flauw benul van.

Het interview zorgt in de nieuwste aflevering van 90 Minutes voor heel wat blije blikken. Dus steekt Filip Joos van wal.

"Ik was oprecht blij - niet dikkenekkerig of arrogant bedoeld - dat ik als klein journalistje de grote Cole Palmer iets kon leren", deelt hij. "Uiteraard maak ik daarbij een gigafout om "I learned you something te zeggen". Hij is een jongen die niet makkelijk te interviewen is, maar wel een fenomeen is."

Dat fenomeen had wel een erg vreemde reactie in huis, merkt Gilles De Coster: "Maar zijn reactie ook ... Hij wist oprecht niet wie Panenka was."

"Hij trekt er zich niets van aan", lacht ook Tuur Dierckx.