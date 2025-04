Als "eerste stoplap" speelt Leandro Trossard bijna alles, maar heeft dat negatieve gevolgen voor de Rode Duivels?

Leandro Trossard toonde zijn waarde voor Arsenal dit weekend opnieuw door als spits twee keer te scoren. Hij zal op die positie waarschijnlijk ook uitgespeeld worden tijdens de halve finale in de Champions League. "Ik denk dat dat voor problemen zorgt bij de nationale ploeg", analyseert Steven Defour in 90 minutes over de vele positiewissels van Trossard.

Dankzij zijn twee doelpunten tegen Ipswich zit Leandro Trossard dit seizoen aan 7 goals in de Premier League. Gilles De Coster vindt dat dat weinig lijkt in 90 minutes.



"Hij scoorde twee keer als spits", zag Frank Boeckx: "Er was vooraf wat twijfel wie in de spits zou spelen: Merino of Trossard? Het was Trossard, al kan je hem niet echt een spits noemen."



"Ze gingen er bij Match of the Day wel vanuit dat door de blessure van Thomas Partey Trossard de halve finale van de Champions League zou spelen", voegde Filip Joos toe. "Dat hij zou starten omdat Merino naar het middenveld wordt getrokken."



Ik denk dat Arteta zot is van Trossard. Filip Joos

"Hij is de eerste stoplap als iedereen fit is. Dan speel je bijna alles als eerste stoplap. Dat klinkt wat denigrerend, maar dat bedoel ik zo niet." Boeckx beaamde dat: "Ook omdat hij op alle posities kan spelen."



"Vorig jaar had Trossard 12 goals en een assist. Nu heeft hij veel meer assists (6) en de goals beginnen ook te vallen. Dus qua betrokkenheid bij doelpunten zit hij aan hetzelfde aantal", rekende Joos uit.



"En hij is dat type. Hij is superflexibel. Ik denk dat Arteta daar zot van is, net omdat je hem overal zo goed kan gebruiken."

Probleem bij de Rode Duivels?

Steven Defour denkt dat die polyvalentie en het vaak wisselen van positie niet altijd fijn moet zijn voor Trossard.



"Nee, maar je speelt wel de halve finale in de Champions League en je staat waarschijnlijk in de basis", was de mening van Joos.



Defour ziet dat Trossard het daarom ook niet makkelijk heeft bij de Rode Duivels. "Ik denk dat dat voor problemen zorgt bij de nationale ploeg voor hem."



De Coster vond dat Trossard daar de afgelopen periode minder kon overtuigen. "Net omdat hij op verschillende posities speelt", repliceerde Defour.



Als je een vaste positie hebt, dan weet je constant wat je gaat doen. Steven Defour

"Maar als je een vaste positie hebt en je blinkt daarin uit, dan weet je constant wat je gaat doen. Ook bij de nationale ploeg waar het soms iets anders is, maar je hebt wel je houvast van die positie."



"Het nadeel dat Trossard heeft bij Arsenal is dat Saka vaak naar binnen komt en in de bal komt en van daaruit geweldige cijfers heeft", keerde Joos terug naar de ploeg van Trossard.



"Dan is het niet slecht dat de pendant aan de overkant een snelle speler is die de diepte opzoekt. En dat is Martinelli meer dan Trossard. En Saka staat boven alles. Dus zijn probleem is eigenlijk Saka."

