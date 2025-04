"Ik ben blij dat ik opnieuw kon helpen": na 4 maanden keerde Romeo Lavia vandaag terug in de basis bij Chelsea

Het was al van 14 januari geleden dat onze landgenoot Romeo Lavia (21) nog eens in de basis had gestaan bij Chelsea. In de wedstrijd tegen Everton maakte Lavia vanmiddag zijn langverwachte rentree in de basiself van coach Maresca. De defensieve middenvelder vierde zijn comeback met een 1-0-overwinning en stond 65 minuten tussen de lijnen.

Op 16 maart mocht Lavia 8 minuten invallen in de uitwedstrijd tegen Arsenal, maar opnieuw werd hij getroffen door een blessure. 1 maand later keerde onze landgenoot nu terug in de basis bij de club uit West-Londen.

In de competitiewedstrijd tegen Bournemouth stond onze landgenoot midden januari voor het laatst in de basis bij The Blues. Nadien verdween hij met een hamstringblessure voor 3 maanden naar de achtergrond.

En of zijn comeback van vanmiddag hem deugd heeft gedaan: "Het was heel leuk om opnieuw op het veld te kunnen staan. Ik ben blij dat ik het team kon helpen en dat we deze belangrijke wedstrijd konden winnen", vertelde onze landgenoot achteraf.

Chelsea legde vanmiddag Everton met 1-0 over de knie. Nicolas Jackson knalde de thuisploeg met een knap afstandsschot op voorsprong.



Achteraf was Lavia vol lof over zijn ploeggenoot: "Misschien heeft hij dit nog niet laten zien in de Premier League, maar ik heb het hem al veel zien doen op training. Ik ben absoluut niet verrast. Ik ben heel blij voor hem."

Na 65 minuten werd de defensieve middenvelder zoals verwacht naar de kant gehaald. In het slot kreeg Chelsea het nog moeilijk, maar Everton botste telkens op een sterk keepende Sanchez.



Achteraf was Lavia eerlijk over de moeilijke 2e helft van zijn ploeg: "Everton kwam steeds beter in de wedstrijd in de 2e helft, maar dat is voetbal. Iedereen heeft zijn sterke momenten. Ik ben blij dat we de 3 punten konden thuishouden."

Hopelijk is de trein voor onze landgenoot nu (definitief) vertrokken.