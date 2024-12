Ajay Mitchell bereikt met Oklahoma City de finale van de NBA Cup

Ajay Mitchell heeft zich met Oklahoma City geplaatst voor de finale van de NBA Cup, de tweede editie van het toernooi. De Thunder won met 111-96 van Houston en neemt het in de finale op tegen Milwaukee.

Kreeg Ajay Mitchell in het begin van het seizoen vaak 20 minuten speeltijd, dan moest hij het nu net als afgelopen dinsdag tegen Dallas stellen met zo'n 10 minuten tussen de lijnen.

De NBA-Belg was daarin goed voor 2 punten (2 vrijworpen), 2 rebounds en een assist. Het was de onbetwiste teamleider Shai Gilgeous-Alexander die zijn ploeg naar de zege leidde met 32 punten, 8 rebounds en 6 assists.

Zo kon Oklahoma vooral na de pauze afstand nemen van de Houston Rockets, die een uitblinker misten. Houston liet te veel kansen onbenut en ging met 111-96 onderuit.

Ajay Mitchell staat dinsdag in de finale van de NBA Cup tegen de Milwaukee Bucks om de opvolger van de LA Lakers te bepalen. De Bucks klopten in de andere halve finale Atlanta met 110-102. De onvermijdelijke Giannis Antetokounmpo was goed voor 32 punten, 14 rebounds en 9 assists.

De finale telt dinsdag niet mee voor het klassement, waarin Oklahoma op de 1e plek staat in de Western Conference. Elke speler van het winnende team krijgt wel een cheque van ruim 500.000 dollar.