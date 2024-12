Op 28 duizendsten van goud! Hanne Desmet verovert zilver en brons op slotdag in Seoel

Net geen goud voor Hanne Desmet

Hanne Desmet heeft net geen goud kunnen veroveren op de 1.500 meter in Seoel. Ze schaatste vrijwel de hele race in de top drie, maar met iets meer dan een ronde te gaan gleed de Amerikaanse Santos-Griswold naar de leiding. Desmet probeerde in de sprint nog, maar kwam 28 duizendsten tekort voor goud.



Ook op de 500 meter ging de overwinning naar Santos-Griswold. Hanne Desmet moest in die finale vrede nemen met het brons.



De eerste helft van het seizoen zit er nu op. De vier manches in de World Tour (Montreal twee keer, Peking en Seoel) hebben voor de Belgen niet helemaal gebracht wat werd verwacht. Er was in november in Montreal wel een triomf voor Hanne Desmet op de 1.500 meter.



Na de kerstdagen vestigen de Belgian Ice Bears zich in Boedapest, waar ze zich voorbereiden op de Europese kampioenschappen in Dresden (17 tot en met 19 januari). In februari wordt de World Tour voortgezet.