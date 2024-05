Jamal Murray gooit met hotpack en handdoek naar ref: 100.000 dollar boete

Kampioen Denver heeft het niet onder de markt tegen Minnesota in de halve finale van de Western Conference. Het verloor zijn twee thuismatchen. 80-106 werd het maandag.



Een gefrustreerde Murray liet vanaf de bank zijn ongenoegen blijken en gooide in het tweede quarter een hotpack en handdoek naar de ref die het dichtst bij hem zat. Het hotpack schoof door tot op het speelveld.



Het was niet meteen duidelijk wie of wat, maar de vertraagde beelden toonden dat Murray de dader was. Minnesota-coach Chris Finch sprak van "gevaarlijk en niet goed te praten gedrag" van Murray.



De NBA legde hem daags nadien een boete op van 100.000 dollar.



Gelukkig voor hem en Denver van Murray kwam hij er zonder schorsing vanaf, want daarvoor werd eerst gevreesd. Hij zal vrijdag dus van de partij kunnen zijn in Game 3.