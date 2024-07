Belgian Cats genieten van "verdacht" goede voorbereiding: "We mogen niet gaan zweven, maar zijn ook maar mensen"

ma 22 juli 2024 09:37

De Belgian Cats kunnen met een rugzak vol vertrouwen naar de Olympische Spelen. Zondag versloegen ze Japan en zo wonnen ze alle 6 hun oefenwedstrijden. "Maar ik verlies liever in de voorbereiding dan op een groot toernooi", bleef Emma Meesseman toch op haar hoede.

China (2x), Servië, Spanje, Canada en Japan. Allemaal beten ze hun tanden stuk op de Belgian Cats in voorbereiding op de Olympische Spelen. Een perfecte campagne die de Cats ongetwijfeld het nodige vertrouwen geeft om in Frankrijk voor de medailles te knokken. Al was er na de laatste oefengalop tegen Japan zeker nog geen feeststemming binnen de ploeg. "Het gaat goed en we spelen vlot samen, maar zo'n sterke voorbereiding is altijd wat verdacht", lachte Emma Meesseman. "Ik verlies liever in de voorbereiding dan op een groot toernooi." "Maar ik kijk positief naar onze ploeg. Iedereen is er klaar voor. Ik denk niet dat we gaan zweven, al kan dat natuurlijk altijd onbewust gebeuren. We kunnen wel telkens zeggen dat we de vorige wedstrijd moeten vergeten, maar we zijn ook maar mensen natuurlijk."

Als we onze spelvreugde behouden, is alles mogelijk op de Spelen. Emma Meesseman

Toch kon Meesseman - tegen Japan alweer goed voor 23 punten - zeker ook genieten van de knappe prestaties. "Spelvreugde is ons sterke punt", onderstreepte ze nog eens na de laatste oefenwedstrijd. "De Cats zonder energie en spelvreugde zijn niet de Cats. Puur qua talent staan we misschien niet bovenaan. Maar je mag nog de beste ploeg hebben op papier, als die speelsters niet graag samenspelen, dan heb je niet de beste ploeg." "Ik probeer de verwachtingen van de buitenwereld nu wat buiten te sluiten, want op basis van de voorbereiding gaan media en fans megahoge verwachtingen hebben." "We moeten gewoon naar onszelf kijken en de voetjes op de grond houden. Als we onze spelvreugde behouden, is alles mogelijk op de Spelen."

Deugddoende rentree

Tegen Japan was er naast de winst nog een opsteker voor de Cats: de rentree van Julie Allemand na een lange enkelblessure. "Dit deed heel veel deugd", vertelde ze zelf na de partij. "Ik had wat stress, want ik had maar 2 volle trainingen gedaan met de groep na mijn operatie. Dat is niet veel en daarom was er wat schrik." "Maar ik had geen last en dat is super. Nu heb ik nog 8 dagen om klaar te zijn voor de start van het toernooi. Ik weet dat ik niet de Julie zal zijn die iedereen kent, maar ik zal de ploeg wel zo goed mogelijk proberen te helpen."

Het is een voorbereiding geweest waarin we het nodige vertrouwen hebben kunnen opbouwen. Rachid Meziane

Tot slot blikte ook coach Rachid Meziane nog eens terug op de geslaagde oefencampagne. "We hebben alles gewonnen en afgaand op de resultaten zijn we zeker tevreden." "Het ongecontroleerde spel in de slotfase tegen Japan zorgde wel voor een wake-upcall, maar dat zal ons goed doen." "Het is een voorbereiding geweest waarin we het nodige vertrouwen hebben kunnen opbouwen. Iedereen moet de voeten nu op de grond houden en blijven werken." "We stappen straks weer met nederigheid het veld op en nemen de matchen stap per stap. Hoe dan ook spelen we in Frankrijk om een medaille te grijpen."