Titelverdediger Denver wankelt in play-offs na tweede (en zware) thuisnederlaag tegen Minnesota

di 7 mei 2024 10:07

In de NBA heeft regerend kampioen Denver voor de tweede keer in evenveel wedstrijden verloren van Minnesota. In de Eastern Conference opende New York het duel met Indiana met een overwinning. Intussen is ook de Rookie of the Year bekendgemaakt en die laureaat hoeft niet te verbazen.

"Defense wins championships", luidt het credo. En dat lijken de Minnesota Timberwolves heel goed begrepen te hebben. Net als in de eerste wedstrijd tegen Denver kwamen de Wolves ook nu weer met het mes tussen de tanden het parket op. Met een verschroeiende verdediging lieten de bezoekers de kampioen nooit in de match komen. En opvallend: dat deden ze bovendien zonder defensief anker Rudy Gobert. De Fransman bleef in Minnesota voor de geboorte van zijn zoon. Het deerde de Wolves niet: Denver werd met 80-106 de oren gewassen. Een situatie die ze bij de Nuggets niet meer gewoon zijn en dus kookten de potjes over. Coach Mike Malone vocht en verbaal robbertje uit met een van de refs en erger: guard Jamal Murray gooide een ijszak op het veld tijdens een aanval van de Wolves. Hij mag een schorsing vrezen voor game 3.

Nuggets-sterspeler Nikola Jokic had voor zijn doen een bescheiden avond met 16 punten en 16 rebounds. Bij de bezoekers tekenden Anthony Edwards en Karl-Anthony Towns allebei voor 27 punten. Maar de man die het meeste krediet kreeg voor de zege, was zowaar de afwezige Rudy Gobert. "Zijn vingerafdrukken staan overal op deze overwinning", verraste Wolves-coach Chris Finch, in een ver verleden nog de kampioenenmaker van Bree. "Rudy heeft hier een defensieve cultuur geïnstalleerd. Dit was het resultaat van zijn impact. Hij heeft het belang van een sterke verdediging in het team geïnjecteerd en het besef van hoe geweldig we kunnen zijn als we dat doen."

Knicks maken de beste start tegen Indiana

In de Eastern Conference hebben de New York Knicks de eerste confrontatie met Indiana gewonnen. Voor eigen volk haalde de thuisploeg het na een spannend duel met 121-117. Het zag er nochtans een tijdlang niet goed uit voor de Knicks, die bij het begin van het 4e quarter nog 9 punten in het krijt stonden. Maar sterspeler Jalen Brunson - weer hij - maakte 21 van zijn 43 punten in het slotkwart en dirigeerde zijn team daarmee alsnog naar de winst.

Een logische Rookie of the Year

Vannacht is ook de laureaat bekendgemaakt van de trofee voor Rookie of the Year, de beste nieuwkomer in de NBA. Tot niemand zijn verbazing gaat die prijs naar San Antonio-speler Victor Wembanyama. De 2,24m grote Fransman eiste een heel seizoen lang de spotlights op met zijn onnavolgbare spel. En hoewel de Spurs een van de slechtste teams in de NBA waren, was Wembanyama wel een oogverblindend lichtpunt, met gemiddeld 21,4 punten, 10,6 rebounds, 3,9 assists en 3,6 blocks per match. De uitverkiezing van Wembanyama als Rookie of the Year was unaniem: alle 99 stemgerechtigde journalisten plaatsten de Fransman op 1 op hun stemformulier. Chet Holmgren (OKC) was de nummer 2, voor Bradon Miller van Charlotte. "Ik heb geprobeerd om mijn team zo goed mogelijk te helpen", reageert Wembanyama op zijn eerste NBA-trofee. "Ik wist dat ik daarvoor individueel moest presteren en dominant moest zijn. Deze trofee winnen is wel belangrijk voor mij. Ik ben blij dat het eindelijk officieel is."

De uitslagen van maandagnacht:

New York - Indiana 121-117

Denver - Minnesota 80-106