Team USA heeft een ultieme poging van LeBron James nodig om Zuid-Soedan te verslaan

In het basketbal op de Olympische Spelen speelt topfavoriet en titelverdediger Verenigde Staten onder meer tegen Zuid-Soedan. Gisteravond zijn ze te weten gekomen dat het geen walk-over wordt. In een oefenwedstrijd moesten de Amerikanen zich flink in het zweet werken tegen de Afrikanen: 101-100.

Team USA en Zuid-Soedan speelden gisteravond een oefenwedstrijd in Londen. 8 seconden voor het einde behoedde LeBron James de Amerikanen voor een blamage tegen 's werelds nummer 33. Met een lay-up maakte hij er 101-100 van.

Zuid-Soedan is er volgende week voor het eerst bij op de Olympische Spelen. Het team uit Oost-Afrika is ingedeeld in poule C met de Verenigde Staten, Servië en Puerto Rico.

De tegenstand is gewaarschuwd, want Zuid-Soedan leidde een groot deel van de wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Het had de match zelfs kunnen winnen, als Carlik Jones 4 seconden voor het einde niet miste.