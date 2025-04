Unicum in het snooker: Page pakt uit met twee maximumbreaks in dezelfde partij

Jackson Page, de nummer 35 van de wereld in het snooker, zal voor eeuwig in de geschiedenisboeken staan.



Hij is er als eerste ooit in geslaagd om in een partij 2 keer de maximumbreak van 147 weg te potten.



Dat deed de Brit in zijn gewonnen WK-voorronde (10-2) tegen Allan Taylor. Gisteren potte hij al een 147 in het 8e frame, wat de eerste maximumbreak van het WK snooker 2025 was.



En in het 12e frame was het vandaag opnieuw raak voor een van de snelste spelers van het circuit. Opvallend: het was gisteren nog maar de eerste 147 voor de 23-jarige Page, maar daar komt dus meteen een tweede bij.



Door deze unieke prestatie mag Page binnenkort een cheque van 147.000 pond innen. Hij voldoet immers aan de voorwaarde om 2 perfecte frames over 3 majors te realiseren.