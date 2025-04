Ploeg Mathieu van der Poel dient een klacht in tegen bidongooier: "Te vaak gevolg van overmatig alcoholgebruik"

kalender ma 14 april 2025 18:11

Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Mathieu van der Poel, zal een klacht indienen tegen de man die een bidon heeft gegooid naar de winnaar van Parijs-Roubaix. Maar daar eindigt het niet. "We willen dat er maatregelen volgen om mensen met slechte intenties weg te houden van wielerwedstrijden", klinkt het.

Mathieu van der Poel werd in de finale van Parijs-Roubaix bekogeld door een volle bidon, die hij in zijn gezicht kreeg. De Nederlander kwam gelukkig niet ten val op weg naar zijn 3e zege in de Hel van het Noorden. "Het was een gevaarlijk en onaanvaardbaar incident", klinkt het een dag later bij zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. "We zijn opgelucht dat Mathieu ongedeerd bleef en bevestigen dat we als team een klacht zullen indienen tegen de dader teneinde het gedrag aan te klagen."

Te vaak merken we dat het wangedrag het gevolg is van - of minstens gepaard gaat met - overmatig alcoholgebruik. Alpecin-Deceuninck

Daar houdt het voor de ploeg niet op: ze eisen meer maatregelen. "Te vaak merken we dat het wangedrag het gevolg is van - of minstens gepaard gaat met - overmatig alcoholgebruik."

"Wat zondag gebeurde, is een escalatie van eerdere feiten, met niet alleen Mathieu van der Poel als mikpunt. "Ook tijdens andere wedstrijden – zowel in het veld als op de weg – stelden we vast dat wangedrag van enkelen verstrekkende gevolgen heeft."

"Het zorgt ervoor dat de veiligheid van de renners lang niet altijd kan worden gegarandeerd, het overschaduwt het plezier en de reputatie van de rechtgeaarde wielerliefhebbers en het leidt de aandacht af van de sportieve prestaties."

"We zullen het verdere verloop van de juridische procedure intern opvolgen, zodat het wangedrag niet méér aandacht krijgt dan het verdient. Maar we sturen aan op overleg met en samenwerking tussen alle betrokken partijen (renners, teams, federaties, organisatoren en overheden).

"Er moeten maatregelen volgen om mensen met slechte intenties weg te houden van wielerwedstrijden en op de vooraf gekende kritische punten meer proactief op te treden. " Eerder op de dag meldde de man die de bidon gooide zich spontaan bij de politie. Dat bevestigde het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, in de loop van maandagvoormiddag.

Parket van Rijsel opende onderzoek