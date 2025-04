Nieuwe beelden duiken op van bidongooier die Van der Poel viseerde: "Ze hadden veel gedronken en vertoonden raar gedrag"

"Het was een groep die al veel gedronken had", klinkt het bij onze anonieme getuige. "Ze vertoonden al een hele tijd raar gedrag. Zo spuwden ze ook al naar de ploegwagen van Alpecin-Deceuninck toen die passeerde."

Na bovenstaande, nieuwe beelden van de man die de bidon naar Mathieu van der Poel gooide, bestaat er geen enkele twijfel meer over. De dader (met blauw petje) hield het gele object in de aanslag en mikte vervolgens op de Nederlander toen die voorbijraasde. Onze redactie kreeg een omstaander aan de lijn die op het moment van de feiten in de buurt stond van de feiten.

"Dit is een schande", oordeelde onze commentator Karl Vannieuwkerke. "Een onnozelaar die ze eigenlijk zouden moeten opsluiten. Dit kan tot slagen en verwondingen leiden. Lafaard! Hopelijk is er wat sociale controle en wordt die man geïdentificeerd door de politiediensten."

Niks of niemand die Mathieu van der Poel kon afstoppen in Parijs-Roubaix.



Maar op de strook van Templeuve probeerde een toeschouwer het toch op schandalige wijze. Tijdens de live-uitzending flitste er plots een geel object door beeld, dat vol tegen het gezicht van MVDP belandde.



Na een herhaling bestond er geen twijfel meer over de feiten: een onverlaat - amper te herkennen - had een bidon naar de Nederlander gegooid.

Ook op sociale media regende het verontwaardigde reacties.

“Het is degoutant om zien hoe marginale fans een bidon gooien naar een kampioen", schrijft Sven Nys. "Waarom? Waarom? Stop deze onzin!"