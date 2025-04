Bidongooier in Parijs-Roubaix meldt zich bij de politie in West-Vlaanderen: "Verdachte zal nu verhoord worden"

De man die gisteren een drinkbus in het gezicht van Mathieu van der Poel heeft gegooid tijdens Parijs-Roubaix, is geïdentificeerd en heeft zich gemeld bij de politie in West-Vlaanderen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er een klacht wordt ingediend door Alpecin-Deceuninck, de ploeg van de Nederlandse winnaar.