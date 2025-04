Enkel in de eerste set kende ze wat moeilijkheden: Elise Mertens stoot door naar tweede ronde in Stuttgart

Elise Mertens heeft zich in Stuttgart geplaatst voor de tweede ronde. Ze rekende in twee sets af met de Wit-Russische Sasnovitsj. De setstanden waren 6-7 en 2-6.

Op papier mocht Aliaksandra Sasnovitsj geen probleem vormen voor Elise Mertens in Stuttgart. De kwalificatiespeelster staat op de 111e plaats op de wereldranking, terwijl Mertens op plek 29 prijkt.



Toch was het kwaliteitsverschil in de eerste set moeilijk te zien. Die ging gelijk op op het gravel van Stuttgart, tot Mertens zelfs een break moest toestaan bij 3-3. Die zette ze wel meteen recht, maar een tiebreak zou de beslissing moeten brengen.



Daarin nam Mertens de bovenhand met 3-7. In de tweede set ging Mertens elke keer door de opslag van de Wit-Russische. Zelf moest ze een keer haar opslagspelletje inleveren. Maar met 2-6 was de set na 40 minuten voorbij.



In de tweede ronde komt Mertens uit tegen een Russin. Ofwel Veronika Koedermatova ofwel Diana Shnaider.