Ronnie O'Sullivan wint voor de 8e keer de Masters en is nu jongste én oudste Masters-winnaar

Ronnie O'Sullivan heeft zijn status als levende legende van het snooker nog wat extra kracht bijgezet. De 48-jarige Engelsman versloeg in de finale van de Masters Ali Carter na een comeback (10-7). Zijn achtste zege op de Masters is een record en O'Sullivan is nu ook de jongste en de oudste Masters-winnaar.

"The Captain" won ook het eerste frame van de avondsessie en toen leek O'Sullivan in nauwe schoentjes te zitten. Maar met de rug tegen de muur vond de Engelsman een manier om de finale te winnen. Hij maakte snel 6-6-gelijk.

Na de eerste sessie keek Ronnie O'Sullivan tegen een 3-5 achterstand aan. "The Rocket" won wel het eerste frame van de wedstrijd en potte later nog een 125 en een 86 weg, maar Carter deed met breaks van 106, 122 en 74 beter.

O'Sullivan won het toernooi met de top zestien van de wereld eerder in 1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 en 2017. Net als op het UK Championship, dat hij in december een achtste keer won, is de zevenvoudige wereldkampioen de jongste en de oudste winnaar in de geschiedenis van het toernooi.



De zege bracht O'Sullivan 250.000 pond (290.500 euro) op. Carter kreeg een cheque van 100.000 pond (116.000 euro) overhandigd. Voor de Order of Merit heeft dat geen gevolgen. Het Masters is geen rankingtoernooi.