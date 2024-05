Iljo Keisse kreeg kippenvel van zegegebaar Merlier voor Weylandt: "Toont wat voor iemand hij is"

Even terug naar maandag 17.20 uur. Met een razende vaart vliegt Tim Merlier over de streep. Maar zelfs met een topsnelheid is hij lucide genoeg om aan zijn zegegebaar te denken. Een ereteken voor wijlen Wouter Weylandt. "Ik weet niet of ik in volle sprint eraan zou kúnnen denken", is oude vriend en ploegleider Iljo Keisse onder de indruk van het moment.

In 2011 moest Iljo Keisse afscheid nemen van trainingspartner Wouter Weylandt. Een verlies dat nog lang nazinderde bij de Gentenaar.

En een dat gisteren door de viering van Tim Merlier nog eens naar boven kwam.

"Dat bezorgde me absoluut kippenvel", deelt de ploegleider van Soudal-Quick Step in de Giro. "Het is een heel mooi gebaar van Tim, dat hij al eerder maakte."

"Het laat zien wat voor iemand hij is: een jongen met een groot hart die aan dat soort dingen denkt."

Keisse vindt het ook straf dat Merlier zo lucide is om er op dat moment aan te denken: "Ik weet ook niet of ik in volle sprint eraan zou kunnen denken. Dat is dan een extra gave die hij heeft", knipoogt hij.